В Раде зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений с РФ

В случае принятия документа парламентом Кабмин и президент должны будут в пятидневный срок прекратить действие договоров, заключенных с Россией.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о прекращении дипломатических отношений с РФ. Автором инициативы стал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента.

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Документ предусматривает разрыв дипломатических отношений, установленных с государством-агрессором в связи с:

агрессивной внешней политикой РФ в отношении Украины;

аннексией Крыма и военной поддержкой оккупированных ею территорий на Донбассе;

признания Россией независимости незаконно провозглашенных "республик" на территории Донбасса.

В случае принятия проекта постановления в парламенте, Кабинет министров и президент Украины в течение 5 дней должны будут принять решение об остановке или прекращении действия утвержденных ими международных договоров с РФ.

[ + – ] Проект постановления о разрыве дипломатических отношений с РФ

[ + – ] Проект постановления о разрыве дипломатических отношений с РФ

В своем телеграм-канале Гончаренко заявил, что президент России Владимир Путин своими указами о признании независимости ОРДЛО "сам прекратил дипломатические отношения" с Украиной.

"Именно поэтому предлагаю Верховной Раде срочно рассмотреть это решение", — говорится в публикации нардепа.

[ + – ] Пост Гончаренко

Напомним, во вторник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он намерен рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ в связи с поступившим ему соответствующим запросом от Министерства иностранных дел.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости оккупированных территорий Донбасса. На следующий день обе палаты российского парламента ратифицировали договоры о сотрудничестве с "Л/ДНР".