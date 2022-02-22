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Политика Российско-украинская война Путин признал "ЛНР" и "ДНР"

В Раде зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений с РФ

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Фото: Верховная Рада | В Раде зарегистрировали инициативу о разрыве дипотношений с РФ

В случае принятия документа парламентом Кабмин и президент должны будут в пятидневный срок прекратить действие договоров, заключенных с Россией.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о прекращении дипломатических отношений с РФ. Автором инициативы стал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента.

Документ предусматривает разрыв дипломатических отношений, установленных с государством-агрессором в связи с:

  • агрессивной внешней политикой РФ в отношении Украины;
  • аннексией Крыма и военной поддержкой оккупированных ею территорий на Донбассе;
  • признания Россией независимости незаконно провозглашенных "республик" на территории Донбасса.

В случае принятия проекта постановления в парламенте, Кабинет министров и президент Украины в течение 5 дней должны будут принять решение об остановке или прекращении действия утвержденных ими международных договоров с РФ.

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Проект постановления о разрыве дипломатических отношений с РФ
дипломатические отношения это, верховная рада украины, путин напал на украину, что такое ратификация, инцидент донецк, мгб днр
Проект постановления о разрыве дипломатических отношений с РФ

В своем телеграм-канале Гончаренко заявил, что президент России Владимир Путин своими указами о признании независимости ОРДЛО "сам прекратил дипломатические отношения" с Украиной.

"Именно поэтому предлагаю Верховной Раде срочно рассмотреть это решение", — говорится в публикации нардепа.

дипломатические отношения это, верховная рада украины, путин напал на украину, что такое ратификация, инцидент донецк, мгб днр
Пост Гончаренко

Напомним, во вторник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он намерен рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ в связи с поступившим ему соответствующим запросом от Министерства иностранных дел.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости оккупированных территорий Донбасса. На следующий день обе палаты российского парламента ратифицировали договоры о сотрудничестве с "Л/ДНР".