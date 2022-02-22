У Раді зареєстрували проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин із РФ

У разі ухвалення документа парламентом Кабмін і президент повинні будуть у п'ятиденний термін припинити дію договорів, укладених із Росією.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт ухвали про припинення дипломатичних відносин із РФ. Автором ініціативи став народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Про це свідчить інформація, яка розміщена на сайті українського парламенту.

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Документ передбачає розрив дипломатичних відносин, встановлених із державою-агресором у зв'язку з:

агресивною зовнішньою політикою РФ щодо України;

анексією Криму та військовою підтримкою окупованих нею територій на Донбасі;

визнання Росією незалежності незаконно проголошених "республік" біля Донбасу.

У разі ухвалення проєкту постанови в парламенті Кабінет міністрів і президент України протягом 5 днів повинні будуть ухвалити рішення про зупинення або припинення дії затверджених ними міжнародних договорів із РФ.

[ + – ] Проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин із РФ

[ + – ] Проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин із РФ

У своєму телеграм-каналі Гончаренко заявив, що президент Росії Володимир Путін своїми указами про визнання незалежності ОРДЛО "сам припинив дипломатичні відносини" з Україною.

"Саме тому пропоную Верховній Раді терміново розглянути це рішення", — йдеться в публікації нардепа.

[ + – ] Пост Гончаренка

Нагадаємо, у вівторок, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що він має намір розглянути питання про розрив дипломатичних відносин із РФ у зв'язку з відповідним запитом від Міністерства закордонних справ.

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності окупованих територій Донбасу. Наступного дня обидві палати російського парламенту ратифікували договори про співпрацю з "Л/ДНР".