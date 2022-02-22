"Это время настало": Кулеба призвал предоставить Украине членство в Евросоюзе (видео)

Сделанное во время кулуарных переговоров предложение о вступлении Украины в ЕС украинский министр МИД повторил публично на брифинге в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Вашингтоне сказал, что европейским странам настало время предоставить Украине членство в Европейском Союзе. Об этом говорится в трансляции брифинга.

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"Призываю Европейский союз неотложно, отбросив все колебания, всю сдержанность и скептицизм, существующий в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в Европейском союзе. Это время настало", — сказал Кулеба.

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На фоне происходящих событий, лучшее стратегическое решение, которое сейчас может одобрить Европа — забрать Украину к себе, — подчеркнул глава МИД.

Первоначально, Дмитрий Кулеба заявил о необходимости принять Украину в ЕС во время переговоров с главами внешнеполитических ведомств европейских государств во время поездки в Брюссель накануне перед тем, как глава украинского МИД отправился в Вашингтон.

Ранее Фокус сообщал, что Дмитрий Кулеба созывает совещание Совета Безопасности ООН на основании статьи шестой Будапештского меморандума, где предусмотрен такой вариант развития событий, если Украине будет угрожать какая-либо опасность.

Перед этим Кулеба участвовал в создании трехстороннего союза Великобритании, Польши и Украины. Создание такого союза преследует как цели безопасности, так и экономические перспективы для трех стран.

Дмитрий Кулеба обратился также к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, и отметил, что ООН может быть активным участником дипломатического урегулирования ситуации, и оказать помощь Украине и ее партнерам на разных уровнях.