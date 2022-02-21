Украина созывает Совбез ООН ради получения гарантий безопасности, — Кулеба

По словам главы МИД Украины, на заседании, инициированном президентом Владимиром Зеленским, должны провести "консультации относительно безотлагательных действий по снижению напряженности".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что направил государствам, входящим в Совет безопасности ООН, официальный запрос на основании статьи 6 Будапештского меморандума. В этом документе содержится требование немедленно провести консультации относительно проведения немедленных действий, направленных на снижение напряженности вокруг Украины и на предоставление ей гарантий безопасности, сообщил Кулеба в своем Twitter.

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"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основании ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации относительно безотлагательных действий по снижению напряженности и практических шагов гарантирования безопасности Украины", — написал Дмитрий Кулеба.

[ + – ] Сообщение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы

Во время проведения в Мюнхене конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, Президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и поручу созыв министру иностранных дел. Если они снова не состоятся, или если по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".

Глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия также считает, что Украина могла бы совершенно по-другому разговаривать с миром, будь у нее в руках ядерное оружие.

Ранее Фокус сообщал, что основатель Virgin Galactiс Ричард Брэнсон призвал мир поддержать Украину, поскольку эта страна подписала Будапештский меморандум, и добровольно отказалась от ядерного оружия.

По мнению аналитиков, выступление Зеленского в Мюнхене не означало заявку на создание Украиной собственного ядерного арсенала, поскольку страна не готова к этому экономически.

Получит ли Украина ту безопасность, к которой стремится, об этом в своем материале рассуждал эксперт.