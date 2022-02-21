Україна скликає Раду безпеки ООН задля отримання гарантій безпеки, — Кулеба

За словами голови МЗС України, на засіданні, ініційованому президентом Володимиром Зеленським, мають провести "консультації щодо невідкладних дій щодо зниження напруги".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що надіслав державам, що входять до Ради безпеки ООН, офіційний запит на підставі статті 6 Будапештського меморандуму. У цьому документі міститься вимога негайно провести консультації щодо проведення негайних дій, спрямованих на зниження напруженості навколо України та надання їй гарантій безпеки, повідомив Кулеба у своєму Twitter.

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"На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", — написав Дмитро Кулеба.

[ + – ] Повідомлення голови МЗС України Дмитра Кулеби

Під час проведення в Мюнхені конференції з безпеки 19 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський сказав: "Я ініціюю проведення консультацій у межах Будапештського меморандуму і доручу скликання міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться, або якщо за їхніми результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року будуть поставлені під сумнів".

Голова фракції керівної партії "Слуга народу" Давид Арахамія також вважає, що Україна могла б зовсім по-іншому розмовляти зі світом, якби вона мала в руках ядерну зброю.

Раніше Фокус повідомляв, що засновник Virgin Galactiс Річард Бренсон закликав світ підтримати Україну, оскільки ця країна підписала Будапештський меморандум і добровільно відмовилася від ядерної зброї.

На думку аналітиків, виступ Зеленського в Мюнхені не означав заявки на створення Україною власного ядерного арсеналу, оскільки країна не готова до цього економічно.

Чи отримає Україна ту безпеку, якої прагне, про це у своєму матеріалі міркував експерт.