"Цей час настав": Кулеба закликав надати Україні членство в Євросоюзі (відео)

Зроблену під час кулуарних переговорів пропозицію щодо вступу України до ЄС український міністр МЗС повторив публічно на брифінгу у Вашингтоні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у Вашингтоні сказав, що європейським країнам настав час надати Україні членство у Європейському Союзі. Про це йдеться у трансляції брифінгу.

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"Закликаю Європейський союз невідкладно, відкинувши всі коливання, всю стриманість і скептицизм, який існує в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в Європейському союзі. Цей час настав", — сказав Кулеба.

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На тлі подій, що відбуваються, найкраще стратегічне рішення, яке зараз може схвалити Європа — забрати Україну до себе, — наголосив голова МЗС.

Спочатку Дмитро Кулеба заявив про необхідність прийняти Україну в ЄС під час переговорів з головами зовнішньополітичних відомств європейських держав під час поїздки до Брюсселя напередодні перед тим, як голова українського МЗС вирушив до Вашингтона.

Раніше Фокус повідомляв, що Дмитро Кулеба скликає нараду Ради Безпеки ООН на підставі статті шостого Будапештського меморандуму, де передбачено такий варіант розвитку подій, якщо Україні загрожуватиме якась небезпека.

Перед цим Кулеба брав участь у створенні тристороннього союзу Великої Британії, Польщі та України. Створення такого союзу переслідує як безпеку, так і економічні перспективи для трьох країн.

Дмитро Кулеба звернувся також до Генерального секретаря ООН Антоніа Гутерреша, і зазначив, що ООН може бути активним учасником дипломатичного врегулювання ситуації та надати допомогу Україні та її партнерам на різних рівнях.