Все фракции Верховной Рады согласились создать Оборонную коалицию (видео)

После объединения народные депутаты в короткие сроки смогут принимать законопроекты, направленные на укрепление оборонного сектора Украины.

Все парламентские фракции в условиях возможного вторжения армии РФ договорились о создании Оборонной коалиции. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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По его словам, парламентские фракции и группы, отложив все политические конфликты, приняли решение о создании Оборонной коалиции.

Такое решение, как отмечает Алексей Гончаренко, позволит Украине встретить врага "единым строем".

"Это единственное решение сейчас. Конкуренты, политики, но не противники. Враг – там, где слышен московский говор и грохот танков. Украине пора не только дать по зубам агрессору, но и вырвать ему к черту. Иначе он не понимает. А мы ему точно не стоматологи", — добавил нардеп от ЕС в своем Telegram-канале.

[ + – ] В Верховной Раде все фракции договорились о создании Оборонной коалиции

Стоит отметить, что предложение о создании Оборонной коалиции было выдвинуто президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе встречи с представителями депутатских фракций и групп, которая состоялась 22 февраля. Глава государства предлагал народным депутатам объединиться, чтобы Верховная Рада в короткие сроки могла принимать важные для обороноспособности страны законопроекты.

"Прошу руководителей фракций сосредоточить внимание на том, чтобы Верховная Рада как можно скорее принимала решение, которое будет укреплять наш оборонный сектор. И именно это можно решить в рамках Оборонной коалиции, когда все будут работать максимально оперативно и слаженно", — заявлял Владимир Зеленский во время встречи с нардепами.

Информацию о том, что в Раде была сформирована Оборонная коалиция, также подтвердил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, народные депутаты "откладывают в сторону" политические споры и будут работать "над теми вещами, которые сейчас нужно принимать".

Давид Арахамия также анонсировал, что на заседании Верховной Рады, которое состоится 23 февраля, парламентарии рассмотрят изменения в оборонный бюджет, а также нововведения в правила закупок, чтобы все силовые ведомства имели возможность проводить быстрые торги.

"Договорились создать штаб в парламенте по обороне и регулярно встречаться. Этот штаб нарабатывает решения разные, идем к президенту, обсуждаем с ним и потом принимаем в парламенте", — подытожил Арахамия на брифинге, который был посвящен результатам встречи Владимира Зеленского с главами парламентских фракций и групп.

[ + – ] В Раде сформировали Оборонную коалицию

Стоит напомнить, что 22 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. В том случае, если парламент одобрит документ, в течение пяти дней Кабинет министров и президент Владимир Зеленский должны прекратить действие договоров, которые были подписаны с РФ.

Также сообщалось, что в Верховной Раде назвали условие для введения военного положения в Украине. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, особый правовой режим будет установлен в случае открытой военной агрессии со стороны России.