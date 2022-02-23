Усі фракції Верховної Ради погодилися створити Оборонну коаліцію (відео)

Після об'єднання народні депутати в короткий термін зможуть ухвалювати законопроєкти, спрямовані на зміцнення оборонного сектору України.

Усі парламентські фракції за умов можливого вторгнення армії РФ домовилися про створення Оборонної коаліції. Про це повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

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За його словами, парламентські фракції та групи, відклавши всі політичні конфлікти, ухвалили рішення про створення Оборонної коаліції.

Таке рішення, як зазначає Олексій Гончаренко, дозволить Україні зустріти ворога "єдиним строєм".

"Це єдине рішення зараз. Конкуренти, політики, але не противники. Ворог – там, де чути московську говірку та гуркіт танків. Україні час не тільки дати по зубах агресору, а й вирвати йому їх до чорта. Інакше він не розуміє. А ми йому точно не стоматологи", — додав нардеп від ЄС у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] У Верховній Раді всі фракції домовилися про створення Оборонної коаліції

Варто зазначити, що пропозиція щодо створення Оборонної коаліції була висунута президентом України Володимиром Зеленським у ході зустрічі з представниками депутатських фракцій і груп, яка відбулася 22 лютого. Глава держави пропонував народним депутатам об'єднатися, щоб Верховна Рада в короткий термін могла приймати важливі для обороноздатності країни законопроєкти.

"Прошу керівників фракцій зосередити увагу на тому, щоб Верховна Рада якнайшвидше приймала рішення, яке зміцнюватиме наш оборонний сектор. І саме це можна вирішити в межах Оборонної коаліції, коли всі працюватимуть максимально оперативно та злагоджено", — заявляв Володимир Зеленський підчас зустрічі з нардепами.

Інформацію про те, що в Раді було сформовано Оборонну коаліцію, також підтвердив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, народні депутати "відкладають убік" політичні суперечки та працюватимуть "над тими речами, які зараз потрібно приймати".

Давид Арахамія також анонсував, що на засіданні Верховної Ради, яке відбудеться 23 лютого, парламентарі розглянуть зміни до оборонного бюджету, а також нововведення до правил закупівель, щоб усі силові відомства мали змогу проводити швидкі торги.

"Домовилися створити штаб у парламенті з оборони та регулярно зустрічатися. Цей штаб напрацьовує різні рішення, йдемо до президента, обговорюємо з ним і потім приймаємо в парламенті", — підсумував Арахамія на брифінгу, який був присвячений результатам зустрічі Володимира Зеленського з головами парламентських фракцій і груп.

[ + – ] У Раді сформували Оборонну коаліцію

Варто нагадати, що 22 лютого у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про розрив дипломатичних відносин із Росією. У тому випадку, якщо парламент схвалить документ, протягом п'яти днів Кабінет міністрів і президент Володимир Зеленський мають припинити дію договорів, підписаних із РФ.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді назвали умову для запровадження воєнного стану в Україні. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, особливий правовий режим буде встановлено в разі відкритої військової агресії з боку Росії.