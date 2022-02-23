Россияне будут закапывать трупы посреди поля в безымянных могилах, - глава СБУ Харьковщины

Психологическое состояние сосредоточенных напротив украинской границы солдат, по словам Романа Дудина, тяжелое, их плохо кормят и содержат в ужасных условиях.

Российские войска закупили 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. Об этом на совещании в Харькове сообщил начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, сообщает "Суспiльне".

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"Вместе с тем, я думаю, по старинной русской традиции, они будут закапывать их прямо среди поля или в этих безымянных гробах", — сказал Дудин.

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В направлении Белгорода, по данным СБУ, сосредоточена российская военная техника, часть которой сломана, и из-за этого не может передвигаться самостоятельно. Такой сломанной техники во всех группировках противника на украинской границе — около 30%.

Психологическое состояние российских военнослужащих — подавленное, они испытывают недостаток питания, и размещены в неудовлетворительных условиях.

Военное присутствие российских войск вдоль украинской пограничной полосы продолжает увеличиваться, никаких признаков их отвода после "учений" не наблюдается, войска проводят маневрирование вдоль границ — сказал начальник Харьковского СБУ.

Ранее Фокус сообщал, что глава дипломатического ведомства ЕС Жожеп Боррель сказал, что Украине нужно готовиться к худшему в связи с российской военной эскалацией на ее границах.

Поступили новые снимки российских войск, стоящих напротив украинской границы в Беларуси. На военной базе у россиян появился полевой госпиталь, количество солдат увеличивается — они продолжают прибывать уже после окончания "учений".

После объявления "Л/ДНР" независимыми, президент США Байден отказался проводить личную встречу с Владимиром Путиным. Встреча может произойти только при том условии, если Путин проведет деэскалацию ситуации, и отведет свои войска от украинских границ.