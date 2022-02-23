Росіяни закопуватимуть трупи посеред поля в безіменних могилах, — голова СБУ Харківщини

Психологічний стан зосереджених навпроти українського кордону солдатів, за словами Романа Дудіна, тяжкий, їх погано годують та утримують у жахливих умовах.

Російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Про це на нараді в Харкові повідомив начальник управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін, повідомляє "Суспiльне".

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"Водночас, я думаю, за старовинною російською традицією, вони закопуватимуть їх прямо серед поля або в цих безіменних трунах", — сказав Дудін.

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У напрямку Білгорода, за даними СБУ, зосереджено російську військову техніку, частину якої зламано, і через це вона не може пересуватися самостійно. Такої зламаної техніки у всіх угрупованнях супротивника на українському кордоні близько 30%.

Психологічний стан російських військовослужбовців — пригнічений, вони відчувають нестачу харчування, і розміщені в незадовільних умовах.

Військова присутність російських військ уздовж української прикордонної смуги продовжує збільшуватися, жодних ознак їхнього відведення після "учень" не спостерігається, війська проводять маневрування вздовж кордонів, — сказав начальник Харківського СБУ.

Раніше Фокус повідомляв, що голова дипломатичного відомства ЄС Жозеп Боррель сказав, що Україні потрібно готуватися до гіршого у зв'язку з російською військовою ескалацією на її кордонах.

Надійшли нові знімки російських військ, що стоять навпроти українського кордону в Білорусі. На військовій базі в росіян з'явився польовий шпиталь, кількість солдатів збільшується — вони продовжують прибувати вже після закінчення "навчань".

Після оголошення "Л/ДНР" незалежними президент США Байден відмовився проводити особисту зустріч з Володимиром Путіним. Зустріч може відбутися лише за умови, якщо Путін проведе деескалацію ситуації, і відведе свої війська від українських кордонів.