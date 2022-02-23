Чрезвычайное положение в Киеве: Кличко разъяснил, чего ждать жителям столицы (видео)
В ходе обращения столичный глава уточнил, что въезд в город и населенные пункты области будет контролироваться. Под запрет также попали митинги, а комендантский час вводить пока не станут.
К жителям Киева обратился мэр Виталий Кличко. Он сказал, что Верховная Рада вскоре может ввести в стране чрезвычайное положение уже сегодня, 23 февраля 2022 года, и пояснил, что в этом случае власть на местах будет передана штабам под руководством глав облгосадминистраций, а также Киевской городской государственной администрации, говорится в трансляции онлайн-брифинга.
"Устанавливается усиленный контроль за въездом и выездом с территорий городов и областей. Может ограничиваться движение транспортных средств, и производиться их досмотр", — сказал Кличко.
Также будет введен запрет на проведение массовых мероприятий. Запретят, в частности, митинги, и могут установить другие ограничительные меры.
Комендантский час на территориях областей и городов вводить не будут, до тех пор, пока не будет принято отдельное решение.
"Мы находимся на постоянной связи с начальниками управлений сил территориальной обороны и командующими Вооруженных сил Украины. Все потребности территориальной обороны будут решаться в оперативном режиме", — сказал Кличко.
В ближайшее время будут проведены сборы резервистов в батальонах и бригадах теробороны. Эти учения будут проводиться на протяжении 30 дней.
Все дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб города Киева.
Ранее Фокус сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов одобрил решение ввести в Украине чрезвычайное положение. Этот режим будет действовать на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей — там действуют отдельные правила, установленные на законодательном уровне.
До этого экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что на месте Президента, он ввел бы в стране чрезвычайное положение после объявления Путиным признания "Л/ДНР".
Спикер Верховной Рады сказал, что власти Украины готовы к любому развитию событий, имея в виду скопившиеся на украинской границе российские войска.