Надзвичайний стан у Києві: Кличко роз'яснив, чого чекати жителям столиці (відео)

У ході звернення столичний голова уточнив, що в'їзд до міста та населених пунктів області контролюватиметься. Під заборону також потрапили мітинги, а комендантську годину вводити поки що не стануть.

До мешканців Києва звернувся мер Віталій Кличко. Він сказав, що Верховна Рада незабаром може запровадити в країні надзвичайний стан вже сьогодні, 23 лютого 2022 року, і пояснив, що в цьому випадку влада на місцях буде передана штабам під керівництвом голів облдержадміністрацій, а також Київській міській державній адміністрації, йдеться у трансляції онлайн-брифінгу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Встановлюється посилений контроль за в'їздом та виїздом з територій міст та областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів, та проводитись їхній огляд", — сказав Кличко.

[ + – ] Дивіться відео з 11:09

Також буде запроваджено заборону на проведення масових заходів. Заборонять, зокрема, мітинги і можуть встановити інші обмежувальні заходи.

Комендантську годину на територіях областей та міст не вводитимуть, доки не буде ухвалене окреме рішення.

"Ми перебуваємо на постійному зв'язку з начальниками управлінь сил територіальної оборони та командувачами Збройних сил України. Усі потреби територіальної оборони вирішуватимуться в оперативному режимі", — сказав Кличко.

Найближчим часом буде проведено збори резервістів у батальйонах та бригадах тероборони. Ці навчання будуть проводитись протягом 30 днів.

Усі подальші рішення прийматиме оперативний штаб міста Києва.

Раніше Фокус повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данілов схвалив рішення запровадити в Україні надзвичайний стан. Цей режим діятиме на всій території України, крім Донецької та Луганської областей – там діють окремі правила, встановлені на законодавчому рівні.

До цього ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що на місці Президента він запровадив би в країні надзвичайний стан після оголошення Путіним визнання "Л/ДНР".

Спікер Верховної Ради сказав, що влада України готова до будь-якого розвитку подій, маючи на увазі російські війська, що скупчилися на українському кордоні.