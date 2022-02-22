На місці президента я ввів би воєнний стан, — Разумков про визнання "Л/ДНР" (відео)

За словами ексспікера Верховної Ради, на Донбасі можлива ескалація конфлікту, оскільки Кремль може визнати ОРДЛО в адміністративних межах Донецької та Луганської областей.

Президенту Володимиру Зеленському у відповідь на визнання незалежності "Л/ДНР" варто було б запровадити в Україні воєнний стан. Про це в кулуарах Верховної Ради заявив ексспікер парламенту Дмитро Разумков.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За його словами, Україна має реагувати на всі загрози та виклики, які стоять перед нашою країною.

Дмитро Разумков припустив, що на Донбасі можлива ескалація конфлікту, якщо Росія визнає "Л/ДНР" в адміністративних межах Донецької та Луганської областей.

"Росія перейшла державний кордон України не як "зелені чоловічки", а як російська армія. Зайшли в райони тимчасово окупованих територій. Ця ситуація відрізняється від того, що було в 2014 році в Криму", — пояснив ексспікер Ради.

Важливо

Донбаський шпагат. Що дасть Росії визнання сепаратистів з "ДНР" та "ЛНР"

У сьогоднішніх умовах, за словами Разумкова, президенту Володимиру Зеленському варто оголосити воєнний стан на території Донецької та Луганської областей. Особливий правовий режим, як вважає народний депутат, дозволить запобігти найбільш негативному сценарію розвитку подій.

"Якби я був на місці президента — я б ввів воєнний стан на Донбасі. Ми досі не розуміємо, як розвиватимуться події і в яких межах Росія хоче визнати "Л/ДНР". Є велика ймовірність, що це буде територія по адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей. Не можна зволікати, це потрібно було робити ще вчора... або сьогодні вночі збирати парламент для запровадження воєнного стану", — продовжив Разумков у кулуарах Ради.

Ексспікер також розкритикував поточний порядок денний парламенту, оскільки законопроєкти, подані до розгляду та голосування, не відповідають актуальним викликам, які стоять перед Україною. Разумков закликав колег оперативно внести зміни до державного бюджету у сферах національної безпеки й енергетики.

"Ми розуміємо, що Росія може вимкнути електроенергію через Білорусь. Вона може використати обмеження постачання газу. Ми повинні думати і мати план на кілька років уперед, а не наздоганяти порядок денний, який диктує Росія... Потрібно підготуватися до всіх викликів, які можуть стояти не тільки на лінії зіткнення, а по всьому кордоні нашої країни", — заявив Дмитро Разумков.

[ + – ] Разумков закликав Зеленського запровадити воєнний стан на Донбасі

Нагадаємо, увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "Л/ДНР". Під час підписання документів у Кремлі перебували голови окупаційної влади Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

Своїми указами Володимир Путін дав розпорядження ввести регулярні війська РФ в Україну. Вторгнення російської армії в офіційних документах пояснюється необхідністю "здійснення функцій підтримки миру".

Рада Безпеки ООН на нічному засіданні, яке проходило 22 лютого, розкритикувало Росію за визнання "Л/ДНР" і вимагало повернутися за стіл переговорів для дипломатичного врегулювання війни на Донбасі.