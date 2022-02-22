На месте президента я бы ввел военное положение, — Разумков о признании "Л/ДНР" (видео)

По словам экс-спикера Верховной Рады, на Донбассе возможна эскалация конфликта, поскольку Кремль может признать ОРДЛО в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Президенту Владимиру Зеленскому в ответ на признание независимости "Л/ДНР" стоило бы ввести в Украине военное положение. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

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По его словам, Украина должна реагировать на все угрозы и вызовы, которые стоят перед нашей страной.

Дмитрий Разумков предположил, что на Донбассе возможна эскалация конфликта, если Россия признает "Л/ДНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей.

"Россия перешла государственную границу Украины не в качестве "зеленых человечков", а в качестве российской армии. Зашли в районы временно оккупированных территорий. Эта ситуация отличается от того, что было в 2014 году в Крыму", — пояснил экс-спикер Рады.

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В сегодняшних условиях, по словам Разумкова, президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить военное положение на территории Донецкой и Луганской областей. Особый правовой режим, как считает народный депутат, позволит предотвратить наиболее негативный сценарий развития событий.

"Если бы я был на месте президента — я бы ввел военное положение на Донбассе. Мы до сих пор не понимаем, как будут развиваться события и в каких границах Россия хочет признать "Л/ДНР". Есть большая вероятность, что это будет территория по административным границам Донецкой и Луганской областей. Нельзя медлить, это нужно было делать еще вчера… или сегодня ночью собирать парламент для введения военного положения", — продолжил Разумков в кулуарах Рады.

Экс-спикер также раскритиковал текущую повестку дня парламента, поскольку законопроекты, поданные к рассмотрению и голосованию, не соответствуют актуальным вызовам, стоящим перед Украиной. Разумков призвал коллег оперативно внести измения в государственный бюджет в сферах национальной безопасности и энергетики.

"Мы понимаем, что Россия может выключить электроэнергию через Беларусь. Она может использовать ограничение поставок газа. Мы должны думать и иметь план на несколько лет вперед, а не догонять повестку дня, которую диктует Россия… Нужно подготовиться ко всем вызовам, которые могут стоять не только на линии соприкосновения, а по всей границе нашей страны", — заявил Дмитрий Разумков.

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Напомним, вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "Л/ДНР". Во время подписания документов в Кремле находились главы оккупационных властей Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Своими указами Владимир Путин дал распоряжение ввести регулярные войска РФ в Украину. Вторжение российской армии в официальных документах объясняется необходимостью "осуществления функций по поддержанию мира".

Совет Безопасности ООН на ночном заседании, которое проходило 22 февраля, раскритиковал Россию за признание "Л/ДНР" и потребовал вернуться за стол переговоров для дипломатического урегулирования войны на Донбассе.