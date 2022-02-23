Две колонны военной техники направляются к Донецку со стороны РФ, — Reuters

Корреспондент агентства сообщил, что видел танки, боевые машины пехоты, грузовики и бензовозы.

Две колонны военной техники без опознавательных знаков направилась в сторону неподконтрольного украинскому правительству города Донецк по разным дорогам со стороны границы РФ. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает агентство Reuters.

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По данным репортера, который стал очевидцем передвижения техники, одна колонна состояла из девяти танков и боевой машины пехоты, а вторая — из грузовиков и бензовозов.

Тем временем издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке сообщило, что государство-агрессор готовится к полномасштабному вторжению на территорию Украины в течение 48 часов. Журналисты утверждают, что президент США Джо Байден уже предупредил об этом своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Помимо этого, по данным издания, планируется вторжение не только со стороны временно оккупированных территорий — российские войска также могут начать наступление на Киев.

Напомним, уже в полночь 24 февраля во всех регионах Украины, кроме Донецкой, Луганской области, Крыма и Севастополя, может вступить в силу режим чрезвычайного положения на фоне эскалации со стороны РФ.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины призвало граждан немедленно покинуть территорию государства-агрессора.