Дві колони військової техніки прямують до Донецька з боку РФ, — Reuters

Кореспондент агентства повідомив, що бачив танки, бойові машини піхоти, вантажівки та бензовози.

Дві колони військової техніки без розпізнавальних знаків попрямували в бік непідконтрольного українському уряду міста Донецьк різними дорогами з боку кордону РФ. Про це в середу, 23 лютого, повідомляє агентство Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними репортера, який став очевидцем пересування техніки, одна колона складалася з дев'яти танків та бойової машини піхоти, а друга – з вантажівок та бензовозів.

Тим часом видання Newsweek з посиланням на джерело в американській розвідці повідомило, що держава-агресор готується до повномасштабного вторгнення на територію України протягом 48 годин. Журналісти стверджують, що президент США Джо Байден уже попередив про це свого українського колегу Володимира Зеленського. Крім цього, за даними видання, планують вторгнення не лише з боку тимчасово окупованих територій — російські війська можуть розпочати наступ на Київ.

Нагадаємо, вже опівночі 24 лютого у всіх регіонах України, крім Донецької, Луганської області, Криму та Севастополя, може набути чинності режим надзвичайного стану на тлі ескалації з боку РФ.

Зі свого боку, Міністерство закордонних справ України закликало громадян негайно залишити територію держави-агресора.