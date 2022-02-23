Глава "ДНР" Пушилин призвал украинские войска "добровольно покинуть" Донецкую область (видео)

Глава оккупационной администрации в Донецке также призвал ВСУ забрать с собой все оружие и назвал подобное развитие событий "самым оптимальным вариантом".

Глава оккупационной администрации "ДНР" Денис Пушилин призвал Вооруженные силы Украины покинуть территорию Донецкой области. Об этом он заявил в эфире российского YouTube-канала "Соловьев live".

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По словам Пушилина, Минские соглашения больше не действуют, так как "Л/ДНР" "являются признанными" со стороны Российской Федерации.

"Сейчас стоит вопрос, что делать с этим скоплением техники, вооружения, личного состава, который есть с той стороны линии соприкосновения… Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", — сказал Пушилин.

Напомним, ранее в среду, 23 февраля, корреспондент агентства Reuters сообщил о двух колоннах военной техники, которые направлялись с территории РФ в направлении оккупированного Донецка. В частности, речь идет о танках, боевых машинах пехоты, грузовиках и бензовозах.

В свою очередь издание Newsweek сообщило, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение 48 часов.

Тем временем уже с полуночи 24 февраля на всей территории украинского государства, за исключением Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя, начнет действовать режим чрезвычайного положения в связи с эскалацией со стороны государства-агрессора.