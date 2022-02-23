Глава "ДНР" Пушилін закликав українські війська "добровільно покинути" Донецьку область (відео)

Глава окупаційної адміністрації в Донецьку також закликав ЗСУ забрати з собою всю зброю і назвав такий розвиток подій "найоптимальнішим варіантом".

Голова окупаційної адміністрації ДНР Денис Пушилін закликав Збройні сили України залишити територію Донецької області. Про це він заявив в ефірі російського YouTube-каналу "Соловйов live".

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За словами Пушіліна, Мінські угоди більше не діють, оскільки "Л/ДНР" "є визнаними" з боку Російської Федерації.

"Зараз стоїть питання, що робити з цим скупченням техніки, озброєння, особового складу, який є з того боку лінії зіткнення… Що з цим робити? Вони мають добровільно покинути? Це найкращий варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", — сказав Пушилін.

Нагадаємо, раніше в середу, 23 лютого, кореспондент агентства Reuters повідомив про дві колони військової техніки, які прямували з території РФ в напрямку окупованого Донецька. Зокрема, йдеться про танки, бойові машини піхоти, вантажівки та бензовози.

Зі свого боку видання Newsweek повідомило, що Росія готується до повномасштабного вторгнення в Україну протягом 48 годин.

Тим часом уже з півночі 24 лютого на всій території української держави, за винятком Донецької та Луганської областей, а також Криму та Севастополя, почне діяти режим надзвичайного стану через ескалацію з боку держави-агресора.