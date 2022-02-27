Турция пока не решила закрывать проливы для российских кораблей или нет — Reuters

Твитт Владимира Зеленского, который многие поняли как подтверждение решения Эрдогана закрыть проливы для российских кораблей, был, вероятно, призывом это сделать. Такой вывод можно сделать из комментария турецкой стороны, полученного Reuters.

Турция еще не приняла решения о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает Reuters.

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Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за мощную поддержку, а также напомнил о важности запрета на проход российских военных кораблей в Черное море.

"Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" — отметил Зеленский.

Перекрытие проливов Босфора и Дарданеллы для российских военных кораблей стало бы не только значительным шагом с точки зрения прекращения поддержки Россией своих войск в Украине, но и означало бы значительный показатель поддержки Украины со стороны Турции.

Однако Турция еще не приняла решения закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для российских кораблей, сообщил агентству Reuters в субботу турецкий чиновник, знающий детали по этому вопросу.

Украинская сторона направила призыв Турции о закрытии пролива Дарданеллы еще утром 24 февраля. "Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине" — посол Украины в Турции Василий Бондарь.

На следующий день Турция ответила, что будет действовать в рамках конвенции Монтре, предусматривающей контроль Турцией своих проливов и право регулирования транзита военных кораблей. Запрет помешает проходу русских кораблей через проливы, но в России будет оставаться право провернуть свой флот на базы.

Напомним, что 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Президент России Владимир Путин объявил о проведении "военной операции" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Перед этим, 22 февраля, Россия признала "Л/ДНР" в границах Луганской и Донецкой областей.