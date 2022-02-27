Туреччина поки не вирішила, закривати протоки для російських кораблів, чи ні — Reuters

Твітт Володимира Зеленського, який багато хто зрозумів як підтвердження рішення Ердогана закрити протоки для російських кораблів, був, імовірно, закликом це зробити. Такий висновок можна зробити з коментаря турецької сторони, отриманого Reuters.

Туреччина ще не прийняла рішення щодо закриття проток Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів. Про це в суботу, 26 лютого, повідомляє Reuters.

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Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану за потужну підтримку а також нагадав про важливість заборони на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

"Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!" — зазначив Зеленський.

Перекриття проток Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів стало б не тільки значним кроком з точки зору припинення підтримки Росією своїх військ в Україні, але і означало б значний показник підтримки України з боку Туреччини.

Проте Туреччина ще не прийняла рішення закрити протоки Дарданелли і Босфор для російських кораблів, повідомив агентству Reuters у суботу турецький чиновник, який знає деталі з цього питання.

Українська сторона направила заклик Туреччині про закриття протоки Дарданелли ще зранку 24 лютого. "Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні" — посол України в Туреччині Василь Бондар.

Наступного дня Туреччина відповіла, що діятиме у межах конвенції Монтре, що передбачає контроль Туреччиною своїх проток та право регулювання транзиту військових кораблів. Заборона завадить проходу російських кораблів через протоки, проте у Росії лишатиметься право провернути свій флот на бази.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення "воєнної операції" з "денацифікації" і "демілітаризації" України.

Перед цим, 22 лютого, Росія визнала "Л/ДНР" у кордонах Луганської та Донецької областей.