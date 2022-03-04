"Сидите дома": Данилов призвал депутатов ОПЗЖ не "шляться" возле блокпостов (видео)

В эфире одного из украинских телеканалов секретарь СНБО предупредил депутатов, что за фото блокпостов "вы будете уничтожаться на месте" и назвал их коллаборантами.

Во время информационного марафона на украинских телеканалах 4 марта, после задержания депутата Нестора Шуфрича в Киеве, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что депутатам "Оппозиционной платформы — За жизнь" лучше сидеть дома. По его словам, это они "сообща привели в нашу страну войну".

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"Хотел бы сказать некоторым депутатам от ОПЗЖ: если вы будете "шляться" по нашим блокпостам — вас будут просто убивать. Сидите дома и ждите лучшего. Потому что когда вы приходите на наши блокпосты и начинаете их фотографировать, а потом передаете врагу — вы будете уничтожены на месте. Вам там нечего делать. Это вы сообща с агрессорами привели в нашу страну войну, потому что вы отпетые коллаборанты", — сказал Данилов.

4 марта народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича задержали за то, что он якобы фотографировал позиции Вооруженных сил Украины. Как сообщил член президии центрального совета партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков, Нестора Шуфрича передали в СБУ. Ранее он же сообщил, что его задержал 206 батальон теробороны Киева, который создан на базе политсилы Петра Порошенко.

18 февраля во время прямого эфира политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" между главным редактором издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым и народным депутатом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем произошла драка.В тот самый момент Шуфрич рассказывал о том, что в Украине виновных устанавливает суд.

Согласно расследованию журналистов "Схем", семья Шуфрича купила у Виктора Медведчука виллу в оккупированном Крыму и зарегистрировала ее по российскому законодательству.