"Сидіть удома": Данілов закликав депутатів ОПЗЖ не "шлятися" біля блокпостів (відео)

В ефірі одного з українських телеканалів секретар РНБО попередив депутатів, що за фото блокпостів "вас знищуватимуть на місці" і назвав їх колаборантами.

Під час інформаційного марафону на українських телеканалах 4 березня після затримання депутата Нестора Шуфрича в Києві секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що депутатам "Опозиційної платформи — За життя" краще сидіти вдома. За його словами, це вони "разом привели до нашої країни війну".

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"Хотів би сказати деяким депутатам від ОПЗЖ: якщо ви будете "шлятися" нашими блокпостами — вас просто вбиватимуть. Сидіть вдома і чекайте кращого. Тому що коли ви приходите на наші блокпости й починаєте їх фотографувати, а потім передаєте ворогові — вас знищать на місці. Вам там нічого робити. Це ви спільно з агресорами привели до нашої країни війну, тому що ви відспівані колаборанти", — сказав Данилов.

4 березня народного депутата від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича затримали за те, що він нібито фотографував позиції Збройних Сил України. Як повідомив член президії центральної ради партії "Європейська солідарність" Юрій Бірюков, Нестора Шуфрича передали до СБУ. Раніше він повідомив, що його затримав 206 батальйон тероборони Києва, створений на базі політсили Петра Порошенка.

18 лютого під час прямого ефіру політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" між головним редактором видання "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим та народним депутатом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем сталася бійка. В той самий момент Шуфрич розповідав про те, що в Україні винних встановлює суд.

Згідно з розслідуванням журналістів "Схем", родина Шуфрича купила у Віктора Медведчука віллу в окупованому Криму та зареєструвала її за російським законодавством.