Зеленский обратился к украинскому народу и рассказал, что ждет Одессу

В очередном обращении Зеленский рассказал, что война ведется за то, где пройдет граница, и что у Украины уже есть видение и перспективы будущего. Главное же сейчас — отбить нападение РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу и рассказал о ключевых событиях и вопросах на сегодня.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Обстрел мирных объектов на российской или на белорусской территории Украина не ведет. "Наши ракеты не падают на гражданские объекты России и Беларуси", — сказал Зеленский.

По словам Президента Украины, украинцы обходятся с российскими пленными гуманно, несмотря на жестокие действия российских военных сил.

Ранее с призывом соблюдать Женевскую конвенцию выступил и советник главы ОП Алексей Арестович. В то же время украинские Силы специальных операции на своей официальной странице сообщали, что не будут брать в плен вражеских артиллеристов.

Зеленский также проводил переговоры с президентом США Джо Байденом, который готовит против России новые санкции, с премьер-министром Австралии обсудил блокирование морскими портами торговых судов противника, говорил с премьер-министрами Албании, Болгарии и Израиля — они обещали Украине поддержку.

Зеленский продолжает выступать за военное вмешательство сил НАТО для закрытия неба над Украиной. Ранее он говорил с большой группой американских сенаторов, где, вероятно, затрагивалась эта тема.

"Мир имеет силы, чтобы закрыть наше небо для российских ракет. для российских боевых самолетов и вертолетов", — утверждает Зеленский. — "Украине нужны самолеты! На самом деле, это просто, когда у тебя есть воля", — добавил Президент Украины.

"На нашу территорию каждый день падают ракеты, идут колонны техники, летит авиация. Против мирных людей, против мирных городов — Житомир, Коростень, Овруч. Пригороды Киева, города на юге. Они готовятся бомбардировать Одессу", — сказал Зеленский.

Против Одессы, по словам Президента Украины, противник сосредотачивает большие силы, артиллерию и авиацию.

Зеленский сказал, что уже видел документы, изъятые у сбитых российских летчиков, карты и планы. По словам Зеленского, российская военная операция в Украине хладнокровно готовилась заранее, а сейчас с жестокостью претворяется в жизнь.

Также прошли переговоры Зеленского с Илоном Маском о сотрудничестве с Украиной в будущем, о видении будущего обустройства страны. "Поддержка Украины от больших компаний, от лидеров мирового бизнеса не менее важна", — подчеркнул Зеленский.

"Мы выстояли, и уже сейчас понимаем, как мы будем восстанавливать нашу страну", — сказал Зеленский.

Ранее Фокус сообщал, что военную операцию в Украине Россия планировала провести за три дня, об этом сообщил российский пленный.

Украинские спецслужбы предотвратили за одну неделю три покушения на Зеленского. Также Владимир Зеленский стал лицом нового выпуска Vanity Fair в Италии.