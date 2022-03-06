Зеленський звернувся до українського народу та розповів, що чекає на Одесу

У черговому зверненні Зеленський розповів, що війна ведеться за те, де пройде кордон, і що Україна вже має бачення і перспективи майбутнього. Головне ж зараз — відбити напад РФ.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу та розповів про ключові події та питання на сьогодні.

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Обстріл мирних об'єктів на російській чи білоруській території Україна не веде. "Наші ракети не падають на цивільні об'єкти Росії та Білорусі", — сказав Зеленський.

За словами Президента України, українці поводяться з російськими полоненими гуманно, незважаючи на жорстокі дії російських військових сил.

Раніше із закликом дотримуватися Женевської конвенції виступив і радник голови ОП Олексій Арестович. Водночас українські Сили спеціальних операцій на своїй офіційній сторінці повідомляли, що не братимуть у полон ворожих артилеристів.

Зеленський також проводив переговори з президентом США Джо Байденом, який готує проти Росії нові санкції, з прем'єр-міністром Австралії обговорив блокування морськими портами торгових суден супротивника, говорив із прем'єр-міністрами Албанії, Болгарії та Ізраїлю — вони обіцяли Україні підтримку.

Зеленський продовжує виступати за військове втручання сил НАТО закриття неба над Україною. Раніше він говорив із великою групою американських сенаторів, де, мабуть, торкалася цієї теми.

"Світ має сили, щоб закрити наше небо для російських ракет, для російських бойових літаків і гелікоптерів", — стверджує Зеленський. — "Україні потрібні літаки! Насправді це просто, коли в тебе є воля", — додав Президент України.

"На нашу територію щодня падають ракети, йдуть колони техніки, летить авіація. Проти мирних людей проти мирних міст — Житомир, Коростень, Овруч. Передмістя Києва, міста на півдні. Вони готуються бомбардувати Одесу", — сказав Зеленський.

Проти Одеси, за словами Президента України, супротивник зосереджує великі сили, артилерію та авіацію.

Зеленський сказав, що вже бачив документи, вилучені в збитих російських льотчиків, карти та плани. За словами Зеленського, російська військова операція в Україні холоднокровно готувалася заздалегідь, а зараз із жорстокістю втілюється у життя.

Також пройшли переговори Зеленського з Ілоном Маском щодо співпраці з Україною у майбутньому, про бачення майбутнього облаштування країни. "Підтримка України від великих компаній, від лідерів світового бізнесу не менш важлива", — наголосив Зеленський.

"Ми вистояли, і вже зараз розуміємо, як ми відновлюватимемо нашу країну", — сказав Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв, що військову операцію в Україні Росія планувала провести за три дні, про це повідомив російський полонений.

Українські спецслужби запобігли за один тиждень три замахи на Зеленського. Також Володимир Зеленський став обличчям нового випуску Vanity Fair в Італії.