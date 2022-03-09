Помощника Ильи Кивы задержали при попытке сбежать из Украины (фото)

По информации журналистов, Олега Панкратьева задержали по подозрению в подрыве государственной власти.

Сегодня, 9 марта, сотрудники украинских спецслужб задержали на дороге между Хмельницким и Львовом руководителя депутатской группы Ильи Кивы в Полтавском облсовете Олега Панкратьева. Об этом сообщает издание GroZa news.

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Как утверждают журналисты, Панкратьев пытался покинуть страну через западную границу. Его задержали по подозрению в подрыве государственной власти.

Что известно о Панкратьеве

Помощник Ильи Кивы, которого недавно исключили из фракции ОПЗЖ, Олег Панкратьев в последнее время был секретарем постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма. Также он был президентом Полтавской областной федерации таиландского бокса, а также президентом и главным тренером СК "Легион".

Кроме того Панкратьев был членом исполнительного комитета Полтавского городского совета и вел на местном уровне все партийные дела того крыла блока ОПЗЖ, которое было под руководством Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича.

Однако, как пишет местное издание "Полтавщина", Панкратьева нельзя было назвать публичным лицом, поскольку он больше занимался своей деятельностью "в тени".

Ранее сообщалось, что народного депутата Илью Киву исключили из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко прокомментировал данное решение тем, что Кива исключен из политсилы как провокатор, который подстрекает людей во время войны.

Ранее скандальный депутат Илья Кива, находясь в Испании записал видеообращение, в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в притеснениях свободы слова, а также поддержке националистов и фашистов.