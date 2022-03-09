Помічника Іллі Киви затримали під час спроби втекти з України (фото)

За інформацією журналістів, Олега Панкратьєва затримали за підозрою у підриві державної влади.

Сьогодні, 9 березня, співробітники українських спецслужб затримали на дорозі між Хмельницьким і Львовом керівника депутатської групи Іллі Киви в Полтавській облраді Олега Панкратьєва. Про це повідомляє видання GroZa News.

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Як стверджують журналісти, Панкратьєв намагався залишити країну через західний кордон. Його затримали за підозрою в підриві державної влади.

Що відомо про Панкратьєва

Помічник Іллі Киви, якого нещодавно виключили із фракції ОПЗЖ, Олег Панкратьєв останнім часом був секретарем постійної депутатської комісії облради з питань молодіжної політики, спорту й туризму. Також він був президентом Полтавської обласної федерації таїландського боксу, а також президентом і головним тренером СК "Легіон".

Крім того, Панкратьєв був членом виконавчого комітету Полтавської міської ради та вів на місцевому рівні всі партійні справи того крила блоку ОПЗЖ, яке було під керівництвом Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича.

Проте, як пише місцеве видання "Полтавщина", Панкратьєва не можна було назвати публічною особою, оскільки він більше займався своєю діяльністю "в тіні".

Раніше повідомлялося, що народного депутата Іллю Киву виключили з фракції "Опозиційна платформа — За життя". Співголова партії ОПЗЖ Юрій Бойко прокоментував це рішення тим, що Киву виключено з політсили як провокатора, який підбурює людей під час війни.

Раніше скандальний депутат Ілля Кива, перебуваючи в Іспанії, записав відеозвернення, у якому звинуватив президента України Володимира Зеленського в утисках свободи слова, а також підтримці націоналістів і фашистів.