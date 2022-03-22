Офис президента Украины ожидает телефонный звонок Зеленскому от главы Китая, – Ермак (видео)

В Офисе президента считают, что ведущие страны Запада и Востока должны объединиться и противостоять российской агрессии.

В Офисе президента Украины (ОП) надеются на звонок президента Китая Си Цзиньпина президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, выступая перед Королевским институтом международных отношений Chatham House.

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"Ведущие страны Запада и Востока должны найти общий язык по противодействию России. Китай является одним из таких мировых лидеров", – сказал Ермак.

В Киеве рассчитывают, что Пекин сыграет заметную роль в прекращении войны с Россией и поэтому там ждут разговора двух президентов, добавил он.

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Напомним, что 18 марта с Си Цзиньпином беседовал президент США Джо Байден. Китайский лидер отрицал инфомрацию о предоставлении РФ военной помощи и говорил, что ситуация в Украине накалилась до такой степени, которую Пекин не желает видеть.

Глава КНР заявлял, что вооруженные конфликты мешают международным отношениям и идут вразрез с интересами любой страны.

Ранее Россия просила Китай отправить расфасованные не скоропортящиеся продуктовые наборы для военных. В США они известны как "еда, готовая к употреблению".