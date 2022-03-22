Офіс президента України чекає на телефонний дзвінок Зеленському від голови Китаю, – Єрмак (відео)

В Офісі президента вважають, що провідні країни Заходу та Сходу мають об'єднатися і протистояти російській агресії.

В Офісі президента України (ОП) сподіваються на дзвінок президента Китаю Сі Цзіньпіна президентові України Володимиру Зеленському. Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак, виступаючи перед Королівським інститутом міжнародних відносин "Chatham House".

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"Провідні країни Заходу та Сходу повинні порозумітися щодо протидії Росії. Китай є одним із таких світових лідерів", — сказав Єрмак.

У Києві розраховують, що Пекін відіграє помітну роль у припиненні війни з Росією і тому там чекають на розмову двох президентів, додав він.

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Нагадаємо, що 18 березня із Сі Цзіньпіном розмовляв президент США Джо Байден. Китайський лідер заперечував інформацію про надання РФ військової допомоги і говорив, що ситуація в Україні загострилася такою мірою, яку Пекін не бажає бачити.

Глава КНР заявляв, що збройні конфлікти заважають міжнародним відносинам і суперечать інтересам будь-якої країни.

Раніше Росія просила Китай відправити розфасовані продукти, що не швидко псуються, для військових. У США вони відомі як "їжа, готова до вживання".