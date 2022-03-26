"Мы не победим за дни или месяцы": Байден выступил с речью по войне РФ против Украины

Американский лидер отметил, что Путин своей политикой отбросил российский народ в 19-й век.

Президент США Джо Байден в ходе своей речи, посвященной полномасштабному вторжению РФ в Украину, призвал готовиться к долгой борьбе против государства-агрессора и в очередной раз заверил украинскую сторону в своей поддержке. Выступление американского лидера в Варшаве в субботу, 26 марта, транслировал YouTube-канал "Голос Америки".

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"Борьба между демократией и автократией, между свободой и репрессиями, между мировым порядком, основанным на правилах, и грубой силой – сейчас в этой борьбе надо отдавать себе отчет, что мы не победим за дни или месяцы. И нам нужно готовить себя к долгой борьбе", — сказал президент США.

Байден также добавил, что Украина на данный момент находится "на передовой" в борьбе за демократию и свободу в мире, в то время как РФ "придушила демократию у себя и пытается сделать это в других местах".

"Я повторю то, что сказал сегодня министру обороны Украины (Алексею Резникову). Мы с вами! И точка!" — заверил президент США.

Американский лидер также отметил, что утверждения о стремлении НАТО к расширению являются ложью, а Альянс никогда не угрожал безопасности РФ.

Затем Байден заявил, что в результате введения Западом санкций в отношении РФ был запрещен импорт энергетики, члены семей руководства России, а также более 400 компаний попали под ограничения

"Олигархи, которые заработали огромные прибыли вследствие коррупции, они должны разделить теперь эту боль. Более 400 юридических лиц и компаний покинули Россию, включая даже McDonald's. Рубль превратился в пепел", — добавил президент Соединенных Штатов, добавив, что за последнее время из-за действий своего правительства Россию покинули около 200 тысяч граждан.

Американский лидер заявил, что Европа должна отказаться от российских энергоресурсов — соответствующий план США и партнеры, по словам Байдена, уже подготовили.

Президент США также обратился к гражданам РФ и заверил, что они не являются врагами Запада. Глава государства выразил уверенность, что россияне "не поддерживают убийства невинных людей и бомбардировки школ и роддомов".

"Миллионы семей сейчас вынуждены покинуть дома, это не действия великой страны. Вы, россияне, помните, как вы были в аналогичных условиях, когда была Вторая мировая война, и ваши бабушки и дедушки помнят это. И блокада Ленинграда, и когда люди бежали, эта ситуация не может существовать, а это именно то, что Россия делает в Украине в этот момент. Агрессия Путина отрезала вас от всего мира и отбросила в 19 век", — сказал Байден.

В заключение своей речи Байден заявил, что Путин должен закончить войну против Украины, отметив, что российский лидер "не может остаться при власти".

"Пусть вас благословит Бог, пусть он защитит свободу и наши войска", — резюмировал Байден.

Выступление президента США в Варшаве состоялось после встреч с польским коллегой Анджеем Дудой, министром обороны Украины Алексеем Резниковым, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и украинскими беженцами.

Напомним, Байден после встречи с украинским беженцам в Варшаве назвал президента России Владимира Путина "мясником".

В Кремле в ответ на это заявление отметили, что такие слова "сужают окно возможностей для налаживания отношений между странами".