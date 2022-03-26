"Истерика от бессилия", — в Москве ответили на жесткое высказывание Байдена о Путине
Администрация Байдена должна давать себе отчет за подобные высказывания, считают в Кремле.
У российского президента Владимира Путина отреагировали на жесткое высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес главы Кремля, когда тот назвал его "мясником". По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, такие заявления "сужают окно возможностей для налаживания отношений между странами", передает ТАСС.
"Конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. Надо себе отдавать отчет в этом. Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призвал бомбить Югославию и убивать людей", — отметил пресс-секретарь российского президента.
В своб очередь спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин также прокомментировал слова Байдена о Путине. Он допустил, что президент США болен, а такие высказывания связаны с истерикой от бессилия.
Фокус писал, что Джо Байден после встречи с украинским беженцам в Варшаве назвал президента России Владимира Путина "мясником". На вопрос журналистов, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".
Ранее Байден также остро высказывался в адрес Путина. Он называл последнего "кровавым диктатором и чистейшим головорезом".