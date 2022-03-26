"Истерика от бессилия", — в Москве ответили на жесткое высказывание Байдена о Путине

Администрация Байдена должна давать себе отчет за подобные высказывания, считают в Кремле.

У российского президента Владимира Путина отреагировали на жесткое высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес главы Кремля, когда тот назвал его "мясником". По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, такие заявления "сужают окно возможностей для налаживания отношений между странами", передает ТАСС.

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"Конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. Надо себе отдавать отчет в этом. Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призвал бомбить Югославию и убивать людей", — отметил пресс-секретарь российского президента.

В своб очередь спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин также прокомментировал слова Байдена о Путине. Он допустил, что президент США болен, а такие высказывания связаны с истерикой от бессилия.

Фокус писал, что Джо Байден после встречи с украинским беженцам в Варшаве назвал президента России Владимира Путина "мясником". На вопрос журналистов, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил: "Он мясник".

Ранее Байден также остро высказывался в адрес Путина. Он называл последнего "кровавым диктатором и чистейшим головорезом".