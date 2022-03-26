"Істерика від безсилля", — у Москві відповіли на жорстке висловлювання Байдена про Путіна

Адміністрація Байдена повинна відповідати за подібні висловлювання, вважають у Кремлі.

У російського президента Володимира Путіна відреагували на жорсткий вислів американського лідера Джо Байдена на адресу глави Кремля, коли той назвав його "м'ясником". За словами прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова, такі заяви "звужують вікно можливостей для налагодження відносин між країнами", передає ТАСС.

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"Звичайно, щоразу подібні особисті образи звужують вікно можливостей для наших двосторонніх відносин при нинішній адміністрації США. Потрібно усвідомлювати це. Дивно чути звинувачення на адресу Путіна від Байдена, який закликав бомбити Югославію та вбивати людей", — зазначив прессекретар. російського президента.

У свою чергу спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін також прокоментував слова Байдена про Путіна. Він припустив, що президент США хворий, а такі висловлювання пов'язані з істерикою від безсилля.

Фокус писав, що Джо Байден після зустрічі з українським біженцем у Варшаві назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником". На запитання журналістів, що змусило його думати про біженців, коли він щодня має справу з Путіним, Байден відповів: "Він м'ясник".

Раніше Байден також гостро висловлювався на адресу Путіна. Він називав останнього "кривавим диктатором і найчистішим головорізом".