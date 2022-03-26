"Ми не переможемо за дні чи місяці": Байден виступив із промовою щодо війни проти України

Американський лідер зазначив, що Путін своєю політикою відкинув російський народ у 19 століття.

Президент США Джо Байден у ході своєї промови, присвяченої повномасштабному вторгненню РФ в Україну, закликав готуватися до тривалої боротьби проти держави-агресора та вкотре запевнив українську сторону у своїй підтримці. Виступ американського лідера у Варшаві в суботу, 26 березня, транслював YouTube-канал "Голос Америки".

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"Боротьба між демократією та автократією, між свободою та репресіями, між світовим порядком, заснованим на правилах, і грубою силою – зараз у цій боротьбі треба усвідомлювати, що ми не переможемо за дні чи місяці. І нам потрібно готувати себе до тривалої боротьби ", — сказав президент США.

Байден також додав, що Україна наразі перебуває "на передовій" у боротьбі за демократію та свободу у світі, тоді як РФ "придушила демократію в себе та намагається зробити це в інших місцях".

"Я повторю те, що сказав сьогодні міністру оборони України (Олексію Резнікову). Ми з вами! І крапка!" — запевнив президент США.

Американський лідер також зазначив, що твердження про прагнення НАТО до розширення є брехнею, а Альянс ніколи не загрожував безпеці РФ.

Потім Байден заявив, що внаслідок запровадження Заходом санкцій щодо РФ було заборонено імпорт енергетики, члени сімей керівництва Росії, а також понад 400 компаній потрапили під обмеження.

"Олігархи, які заробили величезні прибутки внаслідок корупції, вони повинні розділити тепер цей біль. Понад 400 юридичних осіб і компаній залишили Росію, включаючи навіть McDonald's. Рубль перетворився на попіл", — додав президент Сполучених Штатів, додавши, що останнім часом через дії свого уряду Росію залишили близько 200 тисяч громадян.

Американський лідер заявив, що Європа має відмовитись від російських енергоресурсів — відповідний план США та партнери, за словами Байдена, вже підготували.

Президент США також звернувся до громадян РФ і запевнив, що вони не є ворогами Заходу. Глава держави висловив упевненість, що росіяни "не підтримують вбивства безневинних людей і бомбардування шкіл і пологових будинків".

"Мільйони сімей зараз змушені покинути будинки, це не дії великої країни. Ви, росіяни, пам'ятаєте, як ви були в аналогічних умовах, коли була Друга світова війна, і ваші бабусі та дідусі пам'ятають це. І блокада Ленінграда, і коли люди тікали, ця ситуація не може існувати, а це саме те, що Росія робить в Україні зараз. Агресія Путіна відрізала вас від усього світу й відкинула в 19 століття", — сказав Байден.

На закінчення своєї промови Байден заявив, що Путін має закінчити війну проти України, наголосивши, що російський лідер "не може залишитися при владі".

"Нехай вас благословить Бог, нехай він захистить свободу й наші війська", — резюмував Байден.

Виступ президента США у Варшаві відбувся після зустрічей із польським колегою Анджеєм Дудою, міністром оборони України Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та українськими біженцями.

Нагадаємо, Байден після зустрічі з українським біженцем у Варшаві назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником".

У Кремлі у відповідь на цю заяву зазначили, що такі слова "звужують вікно можливостей для налагодження відносин між країнами".