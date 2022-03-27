РФ потратила миллиарды долларов на подкуп и вербовку украинских политиков, — Bellingcat (видео)

Как отмечает расследователь Христо Грозев, сеть пророссийских политиков должна была организовать госпереворот после полномасштабного вторжения, однако потенциальные агенты "кинули на деньги" ФСБ.

С 2014 года Россия потратила миллиарды долларов на подкуп и вербовку украинских политиков. Об этом в эфире Youtube-программы "Продолжение следует" сообщил журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев.

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По его словам, в ближайшее время будет опубликовано расследование о том, сколько Федеральная служба безопасности РФ потратила денег на создание сети пророссийских политиков в Украине, которые после полномасштабного вторжения должны были организовать госпереворот.

Грозев утверждает, что Кремль с 2014 года потратил миллиардры долларов на подкуп и вербовку потенциальных агентов.

"Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. Они вербовали на бумаге и потом оказалось, что… Ну да, они летали, чтобы встречаться с ними в Таиланде, Мальдивах, на Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали налом", — продолжил Грозев и отметил, что российская агентура не сработала, поскольку "завербованные" политики кинули на деньги ФСБ.

Также расследователь Bellingcat поприветствовал решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете деятельности пророссийских партий на время действия военного положения, в рядах которых, по мнению журналиста, также были агенты спецслужб РФ.

"Мы видим именно представителей этих партий, многих из них, не всех партий, среди активов этой группы из 150 сотрудников ФСБ. Так что, очевидно, это совершенно неаутентичные партии, они курировались ФСБ", — подытожил Грозев в эфире Youtube-программы.

На видео — с 34:51.

[ + – ] ФСБ потратила миллиарды долларов на вербовку украинских политиков

Напомним, в начале марта расследователь Христо Грозев предполагал, что Кремль попытается заморозить полномасштабную войну в Украине. По словам представителя Bellingcat, внутри России скоро начнется внутриполитическая борьба, итогами которой могут стать отставка Владимира Путина и приостановление боевых действий.

Также Христо Грозев рассказывал, что Владимира Путина держат в информационном вакууме, из-за чего президенту РФ не докладывают о провалах российской армии в Украине.