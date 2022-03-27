РФ витратила мільярди доларів на підкуп та вербування українських політиків, — Bellingcat (відео)

Як зазначає розслідувач Христо Грозєв, мережа проросійських політиків мала організувати держпереворот після повномасштабного вторгнення, проте потенційні агенти "кинули на гроші" ФСБ.

З 2014 року Росія витратила мільярди доларів на підкуп та вербування українських політиків. Про це в ефірі Youtube-програми "Продовження слідує" повідомив журналіст-розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв.

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За його словами, найближчим часом буде опубліковано розслідування, скільки Федеральна служба безпеки РФ витратила грошей на створення мережі проросійських політиків в Україні, які після повномасштабного вторгнення мали організувати держпереворот.

Грозєв стверджує, що Кремль з 2014 року витратив мільярдри доларів на підкуп та вербування потенційних агентів.

"Це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. Вони вербували на папері і потім виявилося, що… Ну так, вони літали, щоб зустрічатися з ними у Таїланді, Мальдівах, на Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою", — продовжив Грозєв і зазначив, що російська агентура не спрацювала, оскільки "завербовані" політики кинули на гроші ФСБ.

Також розслідувач Bellingcat привітав рішення президента України Володимира Зеленського про заборону діяльності проросійських партій на час дії воєнного стану, серед яких, на думку журналіста, також були агенти спецслужб РФ.

"Ми бачимо саме представників цих партій, багатьох із них, не всіх партій, серед активів цієї групи зі 150 співробітників ФСБ. Отже, очевидно, це абсолютно неавтентичні партії, ними займалася ФСБ", — підсумував Грозєв в ефірі Youtube-програми.

На відео — з 34:51.

[ + – ] ФСБ витратила мільярди доларів на вербування українських політиків

Нагадаємо, на початку березня розслідувач Христо Грозєв припускав, що Кремль спробує заморозити повномасштабну війну в Україні. За словами представника Bellingcat, усередині Росії незабаром розпочнеться внутрішньополітична боротьба, підсумками якої можуть стати відставка Володимира Путіна та призупинення бойових дій.

Також Христо Грозєв розповідав, що Володимира Путіна тримають в інформаційному вакуумі, через що президенту РФ не повідомляють про провали російської армії в Україні.