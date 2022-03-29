В Раде предложили приравнять Z-символику РФ к нацистской и коммунистической

Если парламент одобрит изменения в законодательстве, за использование атрибутов с символами, которые изображаются на российской военной технике, может грозить тюремный срок.

В Верховную Раду внесен законопроект о запрете использования на территории Украины "символики поддержки военной агрессии Российской Федерации против Украины", включая стилизованную в качестве символа букву "Z". Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента в понедельник, 28 марта.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что военная техника РФ на территории Украины была обозначена буквами "Z", "V" и "O", а с 3 марта аккаунты Министерства обороны России начали использовать стилизации и графические интерпретации букв "Z" и "V", после чего такая символика начала распространяться в пропагандистских материалах, на митингах и других публичных мероприятиях, проводящихся в поддержку войны против Украины.

Авторы законопроекта утверждают, что мир уже сейчас "воспринимает букву Z как "свастику XXI века" – символ поддержки путинского режима и полномасштабного вторжения России на территорию Украины".

В связи с этим, в частности, предлагается изменить название законопроекта "Об осуждении коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", дополнив их словами "и символики поддержки военной агрессии Российской Федерации против Украины". В тексте законопроекта дается следующее определение этому понятию:

"(Это) символика, включающая флаги, символы, изображения или другую атрибутику, памятники, памятные знаки, надписи в которых изображается символика, размещаемая на военной технике Российской Федерации во время военной агрессии против Украины".

Согласно предлагаемым изменениям в законодательстве, изготовление, публичное использование, распространение символики поддержки войны РФ против Украины будет грозить ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

В случае, если те же действия были совершены представителем власти, совершены повторно, либо организованной группой, либо с использованием СМИ, наказание будет от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, как и в случае с коммунистической и нацистской символикой, запрет, согласно задумке авторов документа, не будет распространяться на музейные экспозиции, использование символики в образовательном или научном процессе, оригиналы боевых знамен РФ или техники, при изложении или реконструкции событий военной агрессии, а также на хранение в частных коллекциях.

Запрет также не будет распространяться и на использование символики в пособиях, учебниках и других подобных материалах, а также в произведениях искусства, созданных после возможного вступления в силу изменений в законе при условии, если такие действия не приводят к пропаганде военной агрессии со стороны РФ.

Ранее мы разбирались, в каких странах поддерживают инициативу о запрете использования Z-символики.

Фокус также писал о том, кто может быть автором символа и что означает буква "Z" на технике оккупантов.