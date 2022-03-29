У Раді запропонували прирівняти Z-символіку РФ до нацистської та комуністичної

Якщо парламент схвалить зміни в законодавстві, то за використання атрибутів із символами, що зображуються на російській військовій техніці, може загрожувати тюремний термін.

У Верховну Раду внесено законопроєкт про заборону використання на території України "символіки підтримки військової агресії Російської Федерації проти України", включаючи стилізовану як символ літеру "Z". Про це свідчить інформація, розміщена на сайті українського парламенту в понеділок, 28 березня.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що військова техніка РФ на території України була позначена літерами "Z", "V" та "O", а з 3 березня акаунти Міністерства оборони Росії почали використовувати стилізації та графічні інтерпретації літер "Z" та "V ", після чого така символіка почала поширюватися в пропагандистських матеріалах, на мітингах та інших публічних заходах, що проводяться на підтримку війни проти України.

Автори законопроєкту стверджують, що світ уже зараз "сприймає букву Z як "свастику XXI століття" – символ підтримки путінського режиму та повномасштабного вторгнення Росії на територію України".

У зв'язку з цим, зокрема, пропонується змінити назву законопроєкту "Про засудження комуністичного та націоналістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", доповнивши їх словами "і символіки підтримки військової агресії Російської Федерації проти України". У тексті законопроєкту дається таке визначення:

"(Це) символіка, що включає прапори, символи, зображення або іншу атрибутику, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, у яких зображується символіка, що розміщується на військовій техніці Російської Федерації під час військової агресії проти України".

Відповідно до запропонованих змін у законодавстві, виготовлення, публічне використання, поширення символіки підтримки війни РФ проти України загрожуватиме обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той же термін із конфіскацією майна або без такої.

У випадку, якщо ті ж дії були вчинені представником влади, вчинені повторно або організованою групою, або з використанням ЗМІ, покарання буде від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.

При цьому, як і у випадку з комуністичною та нацистською символікою, заборона, згідно з задумом авторів документа, не поширюватиметься на музейні експозиції, використання символіки в освітньому чи науковому процесі, оригінали бойових прапорів РФ або техніки, під час викладу чи реконструкції подій військової агресії, а також на зберігання в приватних колекціях.

Заборона також не поширюватиметься і на використання символіки в посібниках, підручниках та інших подібних матеріалах, а також у витворах мистецтва, створених після можливого набуття чинності змінами в законі за умови, якщо такі дії не призводять до пропаганди військової агресії з боку РФ.

Раніше ми розбиралися, у яких країнах підтримують ініціативу щодо заборони використання Z-символіки.

Фокус також писав, хто може бути автором символу та що означає буква "Z" на техніці окупантів.