Зеленский сегодня проведет разговор с Байденом

Лидеры двух стран обсудят поддержку Украины со стороны США в условиях полномасштабного вторжения РФ, сообщили в Белом доме.

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На сегодня, 30 марта, был запланирован телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома.

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По словам собеседника журналистов, разговор лидеров двух стран, посвященный обсуждению поддержки Украины со стороны США в условиях российской агрессии, должен был начаться в 17:45 по киевскому времени.

Издание отметило, что беседа Зеленского и Байдена состоится после того, как вчера, 29 марта, президент США и американские чиновники выразили скептицизм по поводу информации о том, что РФ намерена снизить интенсивность военных действий под Киевом.

"Посмотрим. Я ничего не читаю, пока не узнаю, каковы их действия. Посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают", — сказал Байден в Белом доме во вторник, добавив, что Соединенные Штаты сохранят санкционное давление на РФ и предоставят украинским военным "возможность защищать себя".

Напомним, в воскресенье, 26 марта, Байден выступил с большой речью по Украине в Варшаве. Американский лидер призвал не ждать быстрой победы против РФ, при этом добавил, что президент РФ Владимир Путин "не может остаться при власти".

После этого Байден уточнил, что у него нет планов по смене власти в России.