Зеленский сегодня проведет разговор с Байденом
Лидеры двух стран обсудят поддержку Украины со стороны США в условиях полномасштабного вторжения РФ, сообщили в Белом доме.
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На сегодня, 30 марта, был запланирован телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома.
По словам собеседника журналистов, разговор лидеров двух стран, посвященный обсуждению поддержки Украины со стороны США в условиях российской агрессии, должен был начаться в 17:45 по киевскому времени.
Издание отметило, что беседа Зеленского и Байдена состоится после того, как вчера, 29 марта, президент США и американские чиновники выразили скептицизм по поводу информации о том, что РФ намерена снизить интенсивность военных действий под Киевом.
"Посмотрим. Я ничего не читаю, пока не узнаю, каковы их действия. Посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают", — сказал Байден в Белом доме во вторник, добавив, что Соединенные Штаты сохранят санкционное давление на РФ и предоставят украинским военным "возможность защищать себя".
Напомним, в воскресенье, 26 марта, Байден выступил с большой речью по Украине в Варшаве. Американский лидер призвал не ждать быстрой победы против РФ, при этом добавил, что президент РФ Владимир Путин "не может остаться при власти".
После этого Байден уточнил, что у него нет планов по смене власти в России.