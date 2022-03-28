Байден рассказал, есть ли у него планы менять власть в России (видео)

Президент США резко высказался в адрес руководства страны-агрессора после встречи с украинскими беженцами в Польше. В Госдепе считают, что власть должен выбирать российский народ.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не стремятся к смене власти в России. Об этом он заявил журналистам после церковной службы в Вашингтоне, пишет Reuters.

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Американское агентство заметило, что Байден ответил односложно: "Нет". Такой комментарий стал продолжением выступления американского лидера в Польше 26 марта, во время которого он назвал президента РФ Владимира Путина "мясником".

[ + – ] Байден назвал Путина мясником

Посол США в НАТО Джулиана Смит в эфире CNN пояснила контекст высказывания Байдена.

[ + – ] Джулиана Смит объясняет высказывание Байдена

"Российское вторжение, длящееся уже более месяца, вынудило четверть 44-миллионного населения Украины покинуть свои жилища. Это была человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день. У США нет политики смены режима в России. Точка", – добавила Смит.

Mеждународное сообщество, по ее словам, не может позволять Путину вести войну в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Иерусалиме заявил, что будущее руководство России зависит от выбора российского народа.

Байден 26 марта призывал украинцев готовиться к длительной войне с российской армией. Украина, по его мнению, стоит "на передовой" в борьбе за демократию и свободу в мире.

Напомним, что 17 марта Джо Байден называл Путина "кровавым диктотором и чистейшим головорезом". А 17 марта 2021 года американский лидер назвал Путина "убийцей" за вмешательство в выборы президента США.