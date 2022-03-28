Байден розповів, чи є в нього плани змінювати владу в Росії (відео)

Президент США різко висловився на адресу керівництва країни-агресора після зустрічі з українськими біженцями в Польщі. У Держдепі вважають, що владу має обирати російський народ.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати не прагнуть зміни влади в Росії. Про це він заявив журналістам після церковної служби у Вашингтоні, пише Reuters.

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Американське агентство зауважило, що Байден відповів однозначно: "Ні". Такий коментар став продовженням виступу американського лідера в Польщі 26 березня, під час якого він назвав президента РФ Володимира Путіна "м'ясником".

[ + – ] Байден назвав Путіна м'ясником

Посол США НАТО Джуліана Сміт в ефірі CNN пояснила контекст висловлювання Байдена.

[ + – ] Джуліана Сміт пояснює висловлювання Байдена

"Російське вторгнення, яке триває вже понад місяць, змусило чверть 44-мільйонного населення України залишити свої житла. Це була людська реакція на історії, які він почув у той день. У США немає політики зміни режиму в Росії. Крапка", — додала Сміт.

Міжнародна спільнота, за її словами, не може дозволяти Путіну вести війну в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Єрусалимі заявив, що майбутнє керівництво Росії залежить від вибору російського народу.

Байден 26 березня закликав українців готуватися до тривалої війни з російською армією. Україна, на його думку, стоїть "на передовій" у боротьбі за демократію і свободу у світі.

Нагадаємо, що 17 березня Джо Байден називав Путіна "кривавим диктотором і найчистішим головорізом". А 17 березня 2021 року американський лідер назвав Путіна "вбивцею" за втручання у вибори президента США.