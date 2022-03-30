Зеленський сьогодні проведе розмову з Байденом

Лідери двох країн обговорять підтримку України з боку США в умовах повномасштабного вторгнення РФ, повідомили в Білому домі.

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На сьогодні, 30 березня, заплановано телефонну розмову президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом. Про це повідомляє видання CNN із посиланням на офіційного представника Білого дому.

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За словами співрозмовника журналістів, розмова лідерів двох країн, присвячена обговоренню підтримки України з боку США в умовах російської агресії, мала розпочатися о 17:45 за київським часом.

Видання зазначило, що бесіда Зеленського та Байдена відбудеться після того, як учора, 29 березня, президент США та американські чиновники висловили скептицизм стосовно інформації про те, що РФ має на меті знизити інтенсивність воєнних дій під Києвом.

"Побачимо. Я нічого не читаю, поки не дізнаюся, які їхні дії. Подивимося, чи виконають вони те, що пропонують", — сказав Байден у Білому домі у вівторок, додавши, що Сполучені Штати збережуть санкційний тиск на РФ і нададуть українським військовим "можливість захищати себе".

Нагадаємо, в неділю, 26 березня, Байден виступив з великою промовою про Україну у Варшаві. Американський лідер закликав не чекати на швидку перемогу проти РФ, водночас додавши, що президент РФ Володимир Путін "не може залишитися при владі".

Після цього Байден уточнив, що він не має планів про зміну влади в Росії.