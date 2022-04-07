Беженцы забьют дороги: Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о начале войны с РФ

Cоветник главы ОП считает, что если бы власти назвали точный день вторжения России, началась бы паника и военные не прошли бы в районы обороны. ВСУ, по его словам, пришлось бы давить танками и расстреливать граждан.

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Украинские власти знали точный день вторжения России в Украину, но не предупредили население из-за массовой паники. Об этом сказал в интервью ISLND.TV советник главы Офиса президента Украины (ОП) Алексей Арестович.

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"Почему нельзя было объявить Украине, что Россия точно нападает, когда мы уже знали, что нападает? Потому что начался бы массовый выход беженцев. Они бы забили все дороги, это было бы 8, 10, 12 миллионов человек и армия не прошла бы в районы обороны. Это полный паралич дорог", – объяснил советник.

Такая ситуация, по оценке Арестовича, была бы на руку российскому военному руководству и возможно, Украина проигрывала бы войну.

"Левобережье все – потому что с левого берега пошли бы на правый – 50 мостов. Было бы забито все. Никоим образом мы не справились бы с этой ситуацией. Единственный выход – танками давить собственных граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты. И теперь вопрос – какое решение мы должны были принять? Либо умолчать, либо оставить парализованной страну, или, наверное, сдать левобережье", – продолжил он.

По всем сценариям, которые Арестович лично считал со специалистами, из Украины начали бы бежать до 16 млн человек. Ни одна логистическая система не выдержит такой массовой паники и беспорядков, была бы гибель людей в давках, отметил советник.

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"Это не позволило бы ни мобилизоваться, ни подготовиться, ни перекинуть войска с запада на восток. Это был выбор между плохим и очень плохим. Он был оправданным", – заметил он.

Планирование вторжения в Украину и ультиматумы агрессора

Арестович добавил, что россияне начали планировать войну в Украине в декабре 2020 года.

"Это было уже принято решение. А даты переносились так – 26 декабря 2021 у них была первая готовность оперативная, они не успели просто реализовать. Они переносят на 18 января. Потом они опять не успевают. Новогодние праздники, они бы сбили все. Потом они, кажется, 12 или 16 февраля, но китайцы говорят: "Олимпиада, не мешайте". Потом был вариант 21, 22, 23 и все же утром 24 февраля", – рассказал он.

Через 14 часов после вторжения вражеская армия поставила ультиматум о капитуляции Украины.

"Наш президент ответил: "русский корабль иди нах**" — заключил Арестович.

Напомним, что российские захватчики к 25 марта официально подтвердили гибель в Украине 1 351 военнослужащих, 217 из них — это офицеры от младшего лейтенанта до генерала.

По информации Генштаба ВСУ, одна из бригад десантных войск Украины уничтожила подразделение радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которую охраняли военнослужащие одной из бригад специального назначения Главного управления генерального штаба ВС РФ.