Біженці заб'ють дороги: Арестович пояснив, чому українців не попередили про початок війни з РФ

Радник голови ОП вважає, що якби влада назвала точний день вторгнення Росії, почалася б паніка, і військові не пройшли б до районів оборони. ЗСУ, за його словами, довелося б тиснути танками та розстрілювати громадян.

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Українська влада знала точний день вторгнення Росії в Україну, але не попередила населення через масову паніку. Про це в інтерв'ю ISLND.TV сказав радник голови Офісу президента України (ОП) Олексій Арестович.

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"Чому не можна було оголосити Україні, що Росія точно нападає, коли ми вже знали, що нападає? Тому що почався б масовий вихід біженців. Вони б забили всі дороги, це було б 8, 10, 12 мільйонів людей, і армія не пройшла б у райони оборони. Це повний параліч доріг", – пояснив радник.

Така ситуація, за оцінкою Арестовича, була б на руку російському військовому керівництву, і, можливо, Україна програвала б війну.

"Лівобережжя все – тому що з лівого берега пішли б на правий – 50 мостів. Було б забито все. У жодному разі ми не впоралися б із цією ситуацією. Єдиний вихід – танками тиснути власних громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. І тепер питання: яке рішення ми повинні були прийняти? Або замовчати, або залишити паралізованою країну, або, напевно, здати Лівобережжя", — продовжив він.

За всіма сценаріями, які Арестович особисто прораховував із фахівцями, з України почали б тікати до 16 млн людей. Жодна логістична система не витримає такої масової паніки та заворушень, була б загибель людей у тисняві, зазначив радник.

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"Це не дозволило б ні мобілізуватися, ні підготуватися, ні перекинути війська із заходу на схід. Це був вибір між поганим і дуже поганим. Він був виправданим", – зауважив він.

Планування вторгнення в Україну й ультиматуми агресора

Арестович додав, що росіяни почали планувати війну в Україні в грудні 2020 року.

"Це було вже прийнято рішення. А дати переносилися так – 26 грудня 2021 року у них була перша готовність оперативна, вони не встигли просто реалізувати. Вони переносять на 18 січня. Потім вони знову не встигають. Новорічні свята, вони б збили все. Потім вони, здається, 12 або 16 лютого, але китайці кажуть: "Олімпіада, не заважайте". Потім був варіант 21, 22, 23 і все ж таки вранці 24 лютого", — розповів він.

Через 14 години після вторгнення ворожа армія поставила ультиматум про капітуляцію України.

"Наш президент відповів: "російський корабель, іди нах**", — підсумував Арестович.

Нагадаємо, що російські загарбники до 25 березня офіційно підтвердили загибель в Україні 1351 військовослужбовця, 217 із них — це офіцери від молодшого лейтенанта до генерала.

За інформацією Генштабу ЗСУ, одна з бригад десантних військ України знищила підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС РФ, яку охороняли військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного управління генерального штабу ЗС РФ.