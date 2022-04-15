"Видели смерть и разрушения": американские конгрессмены посетили Бучу и Бородянку

Сенатор Дейнс и член Палаты представителей Спартц стали первыми официальными лицами США, приехавшими с визитом в Украину с начала полномасштабной войны.

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Сенатор США Стив Дейнс из штата Монтана и член Палаты представителей от Индианы Виктория Спартц, которая также является первой этнической украинкой, избранной в Конгресс, посетили Бучу и Бородянку Киевской области, где российские войска массово пытали и убивали мирных жителей. Таким образом они стали первыми американскими официальными лицами, посетившими Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает издание New York Times.

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По словам источника журналистов, ознакомленного с визитом, двое республиканцев приняли приглашение украинского правительства посетить страну, поскольку администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни в знак поддержки.

В публикации говорится, что оказавшись в Киеве, куда они прибыли на поезде из Западной Украины, американские конгрессмены проехали на машине в сопровождении полиции по маршруту, проложенному рядом с разрушенными домами, взорванными российскими танками и завалами, где спасатели все еще искали тела. Представители США также наблюдали за эксгумацией братской могилы в Буче.

"Ничто не заменит того, чтобы побывать здесь, увидеть это своими глазами, провести время с людьми, (…) которые ужасно пострадали от этой войны", — сказал Дейнс журналистам, стоя на куче щебня от обрушившейся многоэтажки в Бородянке.

Дейнс и Спартц в ходе визита заявили, что призывают США вернуть дипломатов в Киев, так как город на данный момент не находится под непосредственной угрозой захвата российскими войсками. Также Сенатор из Монтаны назвал увиденное в Киевской области "неоспоримым доказательством военных преступлений".

"Это повсюду. Мы проезжали многие мили и видели смерть и разрушения, вызванные (президентом РФ) Владимиром Путиным в ходе этого злостного вторжения", — добавил Дейнс.

Оба представителя американских властей также заявили, что выступают за скорейшую передачу Украине летального вооружения для скорейшего окончания войны.

"Гуманитарный кризис не закончится, пока не закончится война. И война не закончится, пока украинцы не победят", — отметил сенатор Дейнс.

Напомним, в четверг, 14 апреля, президент США Джо Байден в ходе общения с журналистом выразил готовность посетить Украину на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения.

При этом, по данным американских СМИ, в Соединенных Штатах продолжается дискуссия касательно того, чтобы отправить кого-то из других официальных лиц, например, государственного секретаря Энтони Блинкена или министра обороны Ллойд Остин.