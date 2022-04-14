В США решают, кого из топ-чиновников отправить с визитом в Украину, — CNN

По информации журналистов, посетить нашу страну может министр обороны Ллойд Остин или госсекретарь Энтони Блинкен.

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Чиновники Соединенных Штатов ведут предварительные внутренние переговоры касательно организации потенциального визита одного из высокопоставленных представителей американских властей в Украину на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения РФ. Об этом со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом переговоров, в четверг, 14 апреля, сообщает CNN.

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Собеседник журналистов отметил, что хотя президент и вице-президент США — Джо Байден и Камала Харрис — вряд ли посетят Киев в ближайшее время, чиновники обсуждали возможность отправки в Украину министра обороны Ллойда Остина или государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Но решение еще далеко от окончательного, и визит в конечном итоге может не состояться", — говорится в публикации.

Напомним, в среду, 13 апреля, с визитом в Киев приехали президенты четырех европейских стран, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии — Анджей Дуда, Алар Карис, Гитанас Науседа и Эгилс Левитс. Также они посетили Бородянку Киевской области, где смогли наблюдать свидетельства военных преступлений со стороны РФ.

А 9 апреля украинскую столицу посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства Соединенного Королевства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также прогулялся с ним по центру Киева.

Ранее мы писали, что Пентагон отправит Украине бронетранспортеры M113, вертолеты Ми-17, беспилотники-камикадзе и ракеты Javelin в рамках пакета помощи объемом 800 млн долларов.