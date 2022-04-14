UA
UA
Разделы
Материалы
Мир Российско-украинская война

В США решают, кого из топ-чиновников отправить с визитом в Украину, — CNN

102
визит блинкена в украину, визит остина в украину, визит байдена в украину, блинкен едет в украину
Фото: Politico | Украину может посетить Блинкен или Остин

По информации журналистов, посетить нашу страну может министр обороны Ллойд Остин или госсекретарь Энтони Блинкен.

Чиновники Соединенных Штатов ведут предварительные внутренние переговоры касательно организации потенциального визита одного из высокопоставленных представителей американских властей в Украину на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения РФ. Об этом со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом переговоров, в четверг, 14 апреля, сообщает CNN.

Собеседник журналистов отметил, что хотя президент и вице-президент США — Джо Байден и Камала Харрис — вряд ли посетят Киев в ближайшее время, чиновники обсуждали возможность отправки в Украину министра обороны Ллойда Остина или государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Но решение еще далеко от окончательного, и визит в конечном итоге может не состояться", — говорится в публикации.

Напомним, в среду, 13 апреля, с визитом в Киев приехали президенты четырех европейских стран, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии — Анджей Дуда, Алар Карис, Гитанас Науседа и Эгилс Левитс. Также они посетили Бородянку Киевской области, где смогли наблюдать свидетельства военных преступлений со стороны РФ.

А 9 апреля украинскую столицу посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства Соединенного Королевства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также прогулялся с ним по центру Киева.

Ранее мы писали, что Пентагон отправит Украине бронетранспортеры M113, вертолеты Ми-17, беспилотники-камикадзе и ракеты Javelin в рамках пакета помощи объемом 800 млн долларов.