У США вирішують, кого з топчиновників відправити з візитом в Україну — CNN

За інформацією журналістів, відвідати нашу країну може міністр оборони Ллойд Остін або держсекретар Ентоні Блінкен.

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Чиновники Сполучених Штатів ведуть попередні внутрішні переговори щодо організації потенційного візиту одного з високопоставлених представників американської влади в Україну на тлі повномасштабного вторгнення РФ, що триває. Про це з посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом переговорів, у четвер, 14 квітня, повідомляє CNN.

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Співрозмовник журналістів зазначив, що хоча президент і віцепрезидент США — Джо Байден і Камала Гарріс — навряд чи відвідають Київ найближчим часом, чиновники обговорювали можливість відправлення в Україну міністра оборони Ллойда Остіна або державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Але рішення ще далеке від остаточного, і візит зрештою може не відбутися", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, у середу, 13 квітня, з візитом у Київ приїхали президенти чотирьох європейських країн, Польщі, Естонії, Литви та Латвії — Анджей Дуда, Алар Каріс, Гітанас Науседа та Егілс Левітс. Також вони відвідали Бородянку Київської області, де змогли спостерігати свідчення про воєнні злочини з боку РФ.

А 9 квітня українську столицю відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Глава уряду Сполученого Королівства провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також прогулявся з ним по центру Києва.

Раніше ми писали, що Пентагон відправить Україні бронетранспортери M113, вертольоти Мі-17, безпілотники-камікадзе та ракети Javelin у межах пакету допомоги обсягом 800 млн доларів.