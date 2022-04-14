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Світ Російсько-українська війна

У США вирішують, кого з топчиновників відправити з візитом в Україну — CNN

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Фото: Politico | Україну може відвідати Блінкен або Остін

За інформацією журналістів, відвідати нашу країну може міністр оборони Ллойд Остін або держсекретар Ентоні Блінкен.

Чиновники Сполучених Штатів ведуть попередні внутрішні переговори щодо організації потенційного візиту одного з високопоставлених представників американської влади в Україну на тлі повномасштабного вторгнення РФ, що триває. Про це з посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом переговорів, у четвер, 14 квітня, повідомляє CNN.

Співрозмовник журналістів зазначив, що хоча президент і віцепрезидент США — Джо Байден і Камала Гарріс — навряд чи відвідають Київ найближчим часом, чиновники обговорювали можливість відправлення в Україну міністра оборони Ллойда Остіна або державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Але рішення ще далеке від остаточного, і візит зрештою може не відбутися", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, у середу, 13 квітня, з візитом у Київ приїхали президенти чотирьох європейських країн, Польщі, Естонії, Литви та Латвії — Анджей Дуда, Алар Каріс, Гітанас Науседа та Егілс Левітс. Також вони відвідали Бородянку Київської області, де змогли спостерігати свідчення про воєнні злочини з боку РФ.

А 9 квітня українську столицю відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Глава уряду Сполученого Королівства провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також прогулявся з ним по центру Києва.

Раніше ми писали, що Пентагон відправить Україні бронетранспортери M113, вертольоти Мі-17, безпілотники-камікадзе та ракети Javelin у межах пакету допомоги обсягом 800 млн доларів.