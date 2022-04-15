"Побачили смерть і руйнування": американські конгресмени відвідали Бучу та Бородянку

Сенатор Дейнс та член Палати представників Спартц стали першими офіційними особами США, які приїхали з візитом до України з початку повномасштабної війни.

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Сенатор США Стів Дейнс зі штату Монтана та член Палати представників від Індіани Вікторія Спартц, яка також є першою етнічною українкою, обраною до Конгресу, відвідали Бучу та Бородянку Київської області, де російські війська масово катували та вбивали мирних мешканців. Так вони стали першими американськими офіційними особами, які відвідали Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це в п'ятницю, 15 квітня, повідомляє видання New York Times.

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За словами джерела журналістів, ознайомленого з візитом, двоє республіканців прийняли запрошення українського уряду відвідати країну, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення високопосадовця до Києва найближчими днями на знак підтримки.

У публікації йдеться, що опинившись у Києві, куди вони прибули потягом із Заходу України, американські конгресмени проїхали машиною в супроводі поліції за маршрутом, прокладеним поруч зі зруйнованими будинками, підірваними російськими танками та завалами, де рятувальники все ще шукали тіла. Представники США також спостерігали за ексгумацією братської могили в Бучі.

"Ніщо не замінить того, щоб побувати тут, побачити це на власні очі, провести час з людьми, (…) які страшенно постраждали від цієї війни", — сказав Дейнс журналістам, стоячи на купі щебеню від знищеної багатоповерхівки в Бородянці.

Дейнс і Спартц під час візиту заявили, що закликають США повернути дипломатів до Києва, оскільки місто на цей час не перебуває під безпосередньою загрозою захоплення російськими військами. Також Сенатор із Монтани назвав побачене на Київщині "неспростовним доказом воєнних злочинів".

"Це всюди. Ми проїжджали багато миль і бачили смерть і руйнування, спричинені (президентом РФ) Володимиром Путіним під час цього злісного вторгнення", — додав Дейнс.

Обидва представники американської влади також заявили, що виступають за якнайшвидшу передачу Україні летального озброєння для якнайшвидшого закінчення війни.

"Гуманітарна криза не закінчиться, поки не закінчиться війна. І війна не закінчиться, доки українці не переможуть", — зазначив сенатор Дейнс.

Нагадаємо, в четвер, 14 квітня, президент США Джо Байден, спілкуючись із журналістом, висловив готовність відвідати Україну на тлі повномасштабного вторгнення, що триває.

Водночас, за даними американських ЗМІ, у Сполучених Штатах триває дискусія про відправлення когось з інших офіційних осіб, наприклад, державного секретаря Ентоні Блінкена або міністра оборони Ллойда Остіна.