Жители района под Запорожьем проголосовали за присоединение к "ДНР" - российский журналист

Военный корреспондент ВГТРК показал видео, на котором якобы жители упраздненного Розовского района поддержали обращение к "руководству республики" на собрании.

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Военный корреспондент российского медиахолдинга ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что якобы жители упраздненного в результате административной реформы и граничащего с Донецкой областью Розовского района Запорожской области, находящегося под контролем оккупанта, проголосовали за "временное присоединение" к "ДНР". Об этом журналист написал в своем телеграм-канале во вторник, 19 апреля.

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По словам Руденко, "Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание", на котором присутствовали некие "уполномоченные люди местными жителями для принятия решений".

К своему посту журналист прикрепил видео, на котором запечатлено, как в зале сидят десятки человек, пока неизвестная женщина произносит: "Обратиться к руководству "Донецкой народной республики" о временном присоединении Розовского района к "Донецкой народной республике"… Прошу голосовать. Счетная комиссия, работаем!".

Затем в ролике показано, как люди голосуют за обращение поднятием рук. По словам женщины, которая проводила собрание, против не выступил ни один из присутствовавших в зале людей.

Действительно ли видео было записано на территории Розовского района и участвовали ли его жители в этом собрании неизвестно, официальной реакции от украинских властей на этот ролик пока нет.

Отметим, 7 апреля российские СМИ сообщали, что главарь "ДНР" Денис Пушилин вместе с секретарем генерального совета российской партии "Единая Россия" Андреем Турчаком установили на здании якобы в населенном пункте Розовка Запорожской области советский флаг.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия готовится провести "референдум" в Херсонской области для создания "ХНР".

Тем временем Служба безопасности Украины заявила о попытке РФ создать "народные республики" на западе страны.