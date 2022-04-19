Жителі району під Запоріжжям проголосували за приєднання до "ДНР" — російський журналіст

Військовий кореспондент ВДТРК показав відео, на якому нібито жителі скасованого Розівського району підтримали звернення до "керівництва республіки" на зборах.

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Військовий кореспондент російського медіахолдингу ВДТРК Андрій Руденко повідомив, що нібито жителі розформованого внаслідок адміністративної реформи Розівського району Запорізької області, що межує з Донецькою областю, яка знаходиться під контролем окупанта, проголосували за "тимчасове приєднання" до "ДНР". Про це журналіст написав у своєму телеграм-каналі у вівторок, 19 квітня.

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За словами Руденка, "Розівський район Запоріжжя самостійно організував і провів збори", на яких були присутні "уповноважені люди місцевими жителями для ухвалення рішень".

До свого допису журналіст прикріпив відео, на якому зображено, як у залі сидять десятки людей, поки невідома жінка промовляє: "Звернутися до керівництва "Донецької народної республіки" про тимчасове приєднання Розівського району до "Донецької народної республіки"… Прошу голосувати. Рахункова комісія, працюємо!".

Потім у ролику показано, як люди голосують за звернення підняттям рук. За словами жінки, яка проводила збори, проти не виступив жоден із присутніх у залі людей.

Чи дійсно відео було записане на території Розівського району і чи брали його жителі у цих зборах невідомо, офіційної реакції від української влади на цей ролик поки що немає.

Зазначимо, 7 квітня російські ЗМІ повідомляли, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін разом із секретарем генеральної ради російської партії "Єдина Росія" Андрієм Турчаком встановили на будівлі нібито у населеному пункті Розівка Запорізької області радянський прапор.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія готується провести "референдум" у Херсонській області для створення "ХНР".

Тим часом Служба безпеки України заявила про спробу РФ створити "народні республіки" на заході країни.