RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Російсько-українська війна

Жителі району під Запоріжжям проголосували за приєднання до "ДНР" — російський журналіст

19525
розівка запорізька область, розівка запорізька область новини, розівка запорізька область карта, розівка запоріжжя
Фото: Скріншот | В РФ повідомили, що мешканці району під Запоріжжям виступили за приєднання до "ДНР"

Військовий кореспондент ВДТРК показав відео, на якому нібито жителі скасованого Розівського району підтримали звернення до "керівництва республіки" на зборах.

Військовий кореспондент російського медіахолдингу ВДТРК Андрій Руденко повідомив, що нібито жителі розформованого внаслідок адміністративної реформи Розівського району Запорізької області, що межує з Донецькою областю, яка знаходиться під контролем окупанта, проголосували за "тимчасове приєднання" до "ДНР". Про це журналіст написав у своєму телеграм-каналі у вівторок, 19 квітня.

За словами Руденка, "Розівський район Запоріжжя самостійно організував і провів збори", на яких були присутні "уповноважені люди місцевими жителями для ухвалення рішень".

До свого допису журналіст прикріпив відео, на якому зображено, як у залі сидять десятки людей, поки невідома жінка промовляє: "Звернутися до керівництва "Донецької народної республіки" про тимчасове приєднання Розівського району до "Донецької народної республіки"… Прошу голосувати. Рахункова комісія, працюємо!".

Потім у ролику показано, як люди голосують за звернення підняттям рук. За словами жінки, яка проводила збори, проти не виступив жоден із присутніх у залі людей.

Чи дійсно відео було записане на території Розівського району і чи брали його жителі у цих зборах невідомо, офіційної реакції від української влади на цей ролик поки що немає.

Зазначимо, 7 квітня російські ЗМІ повідомляли, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін разом із секретарем генеральної ради російської партії "Єдина Росія" Андрієм Турчаком встановили на будівлі нібито у населеному пункті Розівка Запорізької області радянський прапор.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія готується провести "референдум" у Херсонській області для створення "ХНР".

Тим часом Служба безпеки України заявила про спробу РФ створити "народні республіки" на заході країни.