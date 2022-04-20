Для Украины нет разницы, в какой фазе уничтожать представителей российской армии - Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал наступление России на Донбасс.

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Россия аннонсировала начало "второй фазы спецоперации". Но для Украины нет разницы, в какой фазе уничтожать представителей российской армии, которые не умеют воевать. Об этом сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк у себя в Twitter.

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Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о начале "второй фазы спецоперации", Подоляк отметил, что подобные слова представителей российской власти ничем не отличаются от амбициозных обещаний взять Киев за 72 часа.

"Вторая, третья, десятая. Уже не имеет ни малейшего значения. Почему? Потому что это то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа". Просто россияне любят рассказывать сказки. А в реальности будет лишь то, что нужно Украине", — сказал Подоляк. Советник главы ОП добавил, что российская армия только и умеет, что убивать мирных людей, разрушать гражданскую инфраструктуру, поэтому Украине все равно, в какой фазе уничтожать оккупантов.

"Ну, хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", – сказал советник главы ОП.

Как писал ранее Фокус, российская армия начала активную фазу наступления на востоке Украины, пытаясь окружить украинские войска в районе Изюма и Волновахи. Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что нынешние бои определят следующий этап войны, который может развиваться по трем сценариям.

Также Фокус сообщал, что президент США Джо Байден провел новые переговоры с ЕС и НАТО по Украине. Участники поддержали увеличение военной помощи Украине, в том числе поставки артиллерийских систем, и рассмотрели возможность введения новых санкций против РФ.