Для України немає різниці, в якій фазі знищувати представників російської армії, — Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував наступ Росії на Донбас.

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Росія анонсувала початок "другої фази спецоперації". Але для України немає різниці, в якій фазі нищити представників російської армії, які не вміють воювати. Про це повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в себе у Twitter.

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Коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про початок "другої фази спецоперації", Подоляк зазначив, що такі слова представників російської влади нічим не відрізняються від амбітних обіцянок взяти Київ за 72 години.

"Друга, третя, десята. Вже не має жодного значення. Чому? Тому що це те саме, що "візьмемо Київ за 72 години". Просто росіяни люблять розповідати казки. А насправді буде лише те, що потрібно Україні", — сказав Подоляк. Радник голови ОП додав, що російська армія тільки й уміє, що вбивати мирних людей, руйнувати цивільну інфраструктуру, тому Україні все одно, в якій фазі знищувати окупантів.

"Ну, добре, вони підуть сьогодні на Донбасі, вони втратять ще певну кількість своїх людей, яких вони не вважають людьми. Добре, ми в цьому їм також допоможемо", — сказав радник голови ОП.

Як писав раніше Фокус, російська армія розпочала активну фазу наступу на сході України, намагаючись оточити українські війська в районі Ізюму та Волновахи. Радник голови ОП Олексій Арестович зазначив, що нинішні бої визначать наступний етап війни, який може розвиватись за трьома сценаріями.

Також Фокус повідомляв, що президент США Джо Байден провів нові переговори з ЄС та НАТО щодо України. Учасники підтримали збільшення військової допомоги Україні, зокрема постачання артилерійських систем, та розглянули можливість запровадження нових санкцій проти РФ.